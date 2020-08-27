https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576373004.html
Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что план присоединить Гродненскую область республики к Польше не удастся реализовать. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:13
2020-08-27T12:13
2020-08-27T12:40
протесты в белоруссии
александр лукашенко
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о своей уверенности в том, что план присоединить <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a> республики к <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> не удастся реализовать.Он добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.Александр Лукашенко заявил, что некоторые "неустоявшиеся соседи" открыто вмешиваются в дела Белоруссии, давят на государство.Лукашенко, как приводит его слова <u><a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a></u>, утверждает, что "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/belorussiya-1576372250.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/belorussiya-1576345362.html
Станислав Попов
Россия хочет присоединить всю Белоруссию
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18
польша
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире
МИНСК, 27 авг – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил о своей уверенности в том, что план присоединить Гродненскую область
республики к Польше
не удастся реализовать.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", - цитирует Лукашенко в четверг Sputnik Беларусь
.
Он добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.
Александр Лукашенко заявил, что некоторые "неустоявшиеся соседи" открыто вмешиваются в дела Белоруссии, давят на государство.
Лукашенко, как приводит его слова Sputnik Беларусь
, утверждает, что "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.
"Налицо дипломатическая война", - цитирует слова Лукашенко агентство.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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