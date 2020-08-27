https://ria.ru/20200827/lukashenko-1576373004.html

Лукашенко обвинил Польшу в намерении присоединить Гродненскую область

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о своей уверенности в том, что план присоединить Гродненскую область республики к Польше не удастся реализовать. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:13

2020-08-27T12:13

2020-08-27T12:40

протесты в белоруссии

александр лукашенко

польша

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о своей уверенности в том, что план присоединить <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a> республики к <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польше</a> не удастся реализовать.Он добавил, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах, куда переброшены некоторые военные части.Александр Лукашенко заявил, что некоторые "неустоявшиеся соседи" открыто вмешиваются в дела Белоруссии, давят на государство.Лукашенко, как приводит его слова <u><a href="https://t.me/s/sputnikby">Sputnik Беларусь</a></u>, утверждает, что "неустоявшиеся соседи" республики не только в открытую заявляют о своей позиции насчет повторных выборов в стране, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на государство.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/belorussiya-1576372250.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/belorussiya-1576345362.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, польша, белоруссия, в мире