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https://ria.ru/20200827/liberalizm-1576346878.html
В Гонконге взялись за учебник либерализма
История получилась смешная, но пользу извлечь из нее все-таки можно. Речь о крупном скандале в послемайданном Гонконге — насчет исправлений в учебниках для... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:00
2020-08-27T10:48
гонконг
сша
авторы
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История получилась смешная, но пользу извлечь из нее все-таки можно. Речь о крупном скандале в послемайданном Гонконге — насчет исправлений в учебниках для старших классов местных школ. Учебниках по предмету с замечательным названием "изучение либерализма". Да-да, был такой в этих самых школах, хотя не в прочем Китае. И даже остается. На всякий случай, в порядке справки: массовые шествия и прочие поджоги и погромы на этой особой территории <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> сегодня позади, что добавляет ее в растущий список мест, где майданы и "цветные революции" не прошли. Россия, Сирия, Венесуэла — будем надеяться, Белоруссия, — это не все. Китайский парламент принял в августе для <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконга</a> закон об охране национальной безопасности — собственно, именно по этой причине местные жители и начали перелистывать школьные учебники по указанному предмету. Главная газета территории (и, по сути, всей Восточной Азии) South China MorningPost мрачно <a href="https://www.scmp.com/comment/opinion/article/3098667/there-still-place-liberal-learning" target="_blank">заявляет</a>: пересмотр школьных учебников — нормальное дело, но в данном случае история вызывает озабоченность. Власти могут желать, чтобы образование держалось подальше от красных линий в политике, но предмет-то вводили для того, чтобы в школах была определенная территория свободы для различных взглядов, что помогает развивать критическое мышление. Отлично, но давайте <a href="https://www.scmp.com/news/hong-kong/education/article/3097873/hong-kong-publishers-make-changes-liberal-studies" target="_blank">посмотрим</a>, что изменилось в учебниках. Вот, например, там больше нет картинок с демонстрантами, держащими плакаты с надписями "Я житель Гонконга" и "Освободите общество". Нет больше карикатур на пекинские власти, которые — так на картинках — относятся к протестующим как к психиатрическим пациентам. Зато в новых учебниках появилось существенное дополнение к описанию того, что такое "гражданское неповиновение": оказывается, таковое в отдельных случаях может быть наказуемо по закону: в зависимости от того, как именно не повинуешься. Но настоящий вой либеральной общественности Гонконга вызывает то, что из учебников исчезли упоминания о разделении там ветвей власти на представительную, исполнительную и судебную. Дело в том, что Базовый закон (что-то вроде местной конституции автономии) говорит, что упор там делается на исполнительную власть, так было еще во времена, когда Гонконг был британским. Это такой стиль пропаганды, <a href="https://zen.yandex.ru/media/booksforyou/artur-shopengauer-o-piati-priemah-kak-pobedit-v-liubom-spore-5f0c28a622e1e4617bbb0e9f" target="_blank">рекомендованный</a> в свое время еще философом Артуром Шопенгауэром: найти одну ошибку твоего противника и долбить в эту точку в расчете, что таким путем дискредитируешь и все прочие идеи оппонента. И ничего, что на самом деле с разделением властей в Гонконге все хорошо, вплоть до того, что на судебные должности там приглашают даже иностранцев, подкованных в британском праве. И они вполне независимы и отделены от администрации. Тут пора сказать о том, почему история смешная. Потому что новшества в учебниках делались наугад и на коленке. Накануне 1 сентября собственными учебниками заинтересовались их издатели, с учетом принятия того самого закона об охране национальной безопасности. И начали задавать вопросы чиновникам службы образования, а те ничего не могли сказать. Тогда издатели обратились к предложенной властями еще в прошлом году некоей "добровольной консультативной службе", которая надавала им советов по принципу "как бы чего не вышло". Эти консультанты и ликвидировали, в частности, разделение ветвей власти и многое другое. В общем, тяжелый случай перестраховки. По крайней мере, никто из Пекина к этому точно не причастен. Но за этими анекдотическими деталями мы можем не увидеть чего-то действительно важного. Хорошо, сейчас школьникам начнут сообщать, что "гражданское неповиновение" может и под статью подвести, особенно если поджигать метро (что школьники и студенты в прошлом году и делали). А раньше детям этого объяснять не полагалось? Или вот эти плакаты — "Освободите общество" (они потом появились уже вживую, на уличных протестах). А что, раньше в учебниках не говорилось, что в этом обществе случаются люди, которые ну никак не хотят освобождаться, и их может быть даже много? Кстати, Гонконг пережил уже два молодежных бунта (первый, "революция зонтиков", был в 2014 году), и в обоих случаях бунтари, какие площади они бы ни заполняли, большинства не представляли и близко. Как и в прочих странах, заметим. Да и вообще, откуда взялась эта замечательная идея — ввести в старших классах предмет под названием "изучение либерализма"? Как насчет "изучения экзистенциализма"? Или, скажем, консерватизма и анархизма, не говоря о чем-то родном, типа даосизма? Оказывается, началось это изучение еще в 2009 году. И общая идея такого курса выглядела неплохо. Там должны были рассказывать о "Гонконге сегодня", современном Китае, глобализации, юридической системе территории, о том, что такое гражданин Гонконга. То есть все звучало хорошо — в советских школах это называлось обществоведением и было похоже на легкое и занимательное введение в какие угодно политические и гражданские науки и прочие дискурсы. Издателям гонконгских учебников было сказано, что тут поле экспериментов и утверждать такие учебники никто не собирается: творите, выдумывайте и пробуйте. А "либерализм" — это синоним всего хорошего. Но как корабль назовешь, так он и поплывет. С 2009 года не прошло и пяти лет, как школьники и студенты начали первую — разминочную — личную революцию. В 2019 году — вторую. За это время многие школьники сами стали учителями и сами начали учить детей. И понятно, что с каждым переизданием учебников туда проникало все больше протестов и неповиновения, а также разговоров про пекинские власти, считающие погромщиков не вполне нормальными. То есть это правда, что к майданам приводит деятельность финансируемых из-за рубежа неправительственных штабов бунта, помноженная на идиотизм соцсетей. Но, оказывается, можно и просто учить детей неповиновению в школах. Тем временем либерализм, по крайней мере в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и не только там, с каждым годом все больше вырождался в беспощадную и не признающую дискуссий систему уничтожения обществ. Напомним, что вводили этот курс в Гонконге с целью создать "территорию свободы для различных взглядов, чтобы это помогало развивать критическое мышление". Но получилось почему-то ровно наоборот.
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575658978.html
https://ria.ru/20200819/1576005400.html
https://ria.ru/20200810/1575572192.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576008050.html
Все просто. Если власти не занимаються воспитанием молодежи, то этим займётся кто другой. То же самое в бывших странах СССР. В учебниках переписывается история на западный манер. А дети не могут отличить, что правда, а что вымысел. Отсюда негативное отношение к России. Западное враньё начинает впитываться чуть ли не с молоком матери.
44
9
гонконг
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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2020
Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
гонконг, сша, авторы

В Гонконге взялись за учебник либерализма

08:00 27.08.2020 (обновлено: 10:48 27.08.2020)
11670
© Sputnik / Томми Янг / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
Участники акции протеста в торговом районе Causeway Bay в Гонконге
© Sputnik / Томми Янг
Перейти в фотобанк
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
История получилась смешная, но пользу извлечь из нее все-таки можно. Речь о крупном скандале в послемайданном Гонконге — насчет исправлений в учебниках для старших классов местных школ. Учебниках по предмету с замечательным названием "изучение либерализма". Да-да, был такой в этих самых школах, хотя не в прочем Китае. И даже остается.
На всякий случай, в порядке справки: массовые шествия и прочие поджоги и погромы на этой особой территории Китая сегодня позади, что добавляет ее в растущий список мест, где майданы и "цветные революции" не прошли. Россия, Сирия, Венесуэла — будем надеяться, Белоруссия, — это не все. Китайский парламент принял в августе для Гонконга закон об охране национальной безопасности — собственно, именно по этой причине местные жители и начали перелистывать школьные учебники по указанному предмету.
Главная газета территории (и, по сути, всей Восточной Азии) South China MorningPost мрачно заявляет: пересмотр школьных учебников — нормальное дело, но в данном случае история вызывает озабоченность. Власти могут желать, чтобы образование держалось подальше от красных линий в политике, но предмет-то вводили для того, чтобы в школах была определенная территория свободы для различных взглядов, что помогает развивать критическое мышление.
Отлично, но давайте посмотрим, что изменилось в учебниках. Вот, например, там больше нет картинок с демонстрантами, держащими плакаты с надписями "Я житель Гонконга" и "Освободите общество". Нет больше карикатур на пекинские власти, которые — так на картинках — относятся к протестующим как к психиатрическим пациентам. Зато в новых учебниках появилось существенное дополнение к описанию того, что такое "гражданское неповиновение": оказывается, таковое в отдельных случаях может быть наказуемо по закону: в зависимости от того, как именно не повинуешься.
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11 августа, 17:57Актуально
Эксперт: Китай начал "лов крупной рыбы" в Гонконге
Но настоящий вой либеральной общественности Гонконга вызывает то, что из учебников исчезли упоминания о разделении там ветвей власти на представительную, исполнительную и судебную. Дело в том, что Базовый закон (что-то вроде местной конституции автономии) говорит, что упор там делается на исполнительную власть, так было еще во времена, когда Гонконг был британским.
Это такой стиль пропаганды, рекомендованный в свое время еще философом Артуром Шопенгауэром: найти одну ошибку твоего противника и долбить в эту точку в расчете, что таким путем дискредитируешь и все прочие идеи оппонента. И ничего, что на самом деле с разделением властей в Гонконге все хорошо, вплоть до того, что на судебные должности там приглашают даже иностранцев, подкованных в британском праве. И они вполне независимы и отделены от администрации.
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Тут пора сказать о том, почему история смешная. Потому что новшества в учебниках делались наугад и на коленке. Накануне 1 сентября собственными учебниками заинтересовались их издатели, с учетом принятия того самого закона об охране национальной безопасности. И начали задавать вопросы чиновникам службы образования, а те ничего не могли сказать. Тогда издатели обратились к предложенной властями еще в прошлом году некоей "добровольной консультативной службе", которая надавала им советов по принципу "как бы чего не вышло". Эти консультанты и ликвидировали, в частности, разделение ветвей власти и многое другое. В общем, тяжелый случай перестраховки. По крайней мере, никто из Пекина к этому точно не причастен.
Но за этими анекдотическими деталями мы можем не увидеть чего-то действительно важного. Хорошо, сейчас школьникам начнут сообщать, что "гражданское неповиновение" может и под статью подвести, особенно если поджигать метро (что школьники и студенты в прошлом году и делали). А раньше детям этого объяснять не полагалось?
Или вот эти плакаты — "Освободите общество" (они потом появились уже вживую, на уличных протестах). А что, раньше в учебниках не говорилось, что в этом обществе случаются люди, которые ну никак не хотят освобождаться, и их может быть даже много? Кстати, Гонконг пережил уже два молодежных бунта (первый, "революция зонтиков", был в 2014 году), и в обоих случаях бунтари, какие площади они бы ни заполняли, большинства не представляли и близко. Как и в прочих странах, заметим.
Да и вообще, откуда взялась эта замечательная идея — ввести в старших классах предмет под названием "изучение либерализма"? Как насчет "изучения экзистенциализма"? Или, скажем, консерватизма и анархизма, не говоря о чем-то родном, типа даосизма?
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10 августа, 08:48
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Оказывается, началось это изучение еще в 2009 году. И общая идея такого курса выглядела неплохо. Там должны были рассказывать о "Гонконге сегодня", современном Китае, глобализации, юридической системе территории, о том, что такое гражданин Гонконга. То есть все звучало хорошо — в советских школах это называлось обществоведением и было похоже на легкое и занимательное введение в какие угодно политические и гражданские науки и прочие дискурсы. Издателям гонконгских учебников было сказано, что тут поле экспериментов и утверждать такие учебники никто не собирается: творите, выдумывайте и пробуйте. А "либерализм" — это синоним всего хорошего.
Но как корабль назовешь, так он и поплывет. С 2009 года не прошло и пяти лет, как школьники и студенты начали первую — разминочную — личную революцию. В 2019 году — вторую. За это время многие школьники сами стали учителями и сами начали учить детей. И понятно, что с каждым переизданием учебников туда проникало все больше протестов и неповиновения, а также разговоров про пекинские власти, считающие погромщиков не вполне нормальными.
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То есть это правда, что к майданам приводит деятельность финансируемых из-за рубежа неправительственных штабов бунта, помноженная на идиотизм соцсетей. Но, оказывается, можно и просто учить детей неповиновению в школах.
Тем временем либерализм, по крайней мере в США, Европе и не только там, с каждым годом все больше вырождался в беспощадную и не признающую дискуссий систему уничтожения обществ. Напомним, что вводили этот курс в Гонконге с целью создать "территорию свободы для различных взглядов, чтобы это помогало развивать критическое мышление". Но получилось почему-то ровно наоборот.
2431317113
Обсудить 9
ГонконгСШААвторы
Популярные комментарии
Все просто. Если власти не занимаються воспитанием молодежи, то этим займётся кто другой. То же самое в бывших странах СССР. В учебниках переписывается история на западный манер. А дети не могут отличить, что правда, а что вымысел. Отсюда негативное отношение к России. Западное враньё начинает впитываться чуть ли не с молоком матери.
27 августа, 09:43
Александр Невский
3911201
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