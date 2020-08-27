https://ria.ru/20200827/lada-1576374768.html
Запущено производство новой версии Lada Granta
"АвтоВАЗ" начал производство новой версии компактного универсала Lada Granta Cross под названием Quest, отличающейся расширенными опциями авто, следует из... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:50
2020-08-27T12:50
2020-08-27T19:20
россия
lada granta
авто
автоваз
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗ</a>" начал производство новой версии компактного универсала <a href="http://ria.ru/product_lada-granta/" target="_blank" data-auto="true">Lada Granta</a> Cross под названием Quest, отличающейся расширенными опциями авто, следует из сообщения компании.Отмечается, что новинка получила крышу, рейлинги и колесные диски, окрашенные в черный цвет "Пантера", новые сиденья с обивкой из грязе- и водооталкивающей ткани, парктроник, обогрев лобового стекла, резиновый коврик багажного отсека и две багажные сетки, одна из которых фиксирует груз по горизонтали, а вторая выполнена в виде кармана на спинке заднего сиденья."АвтоВАЗ" в июле 2020 года увеличил продажи автомобилей в России на 7,54 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 31709 единиц. На первом месте по объему продаж — модели семейства Lada Granta (11 450 автомобилей).
https://ria.ru/20200826/lada-1576334019.html
Николай Васильевич
Дизайн мерседесовский от Маттина, а вазы никогда на ходу не разваливались. 2 лады у меня было, не намного хуже у них с надежностью, чем с тойотами и фрльксвагенами, которыми я владел. Все машины из салона были.
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Денис Захаров
да ладно, на дизайн хрэй смотреть без слез не возможно, да и веста не далеко ушла....
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, lada granta, авто, автоваз