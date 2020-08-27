https://ria.ru/20200827/kuper-1576296035.html

Брэдли Купера, одетого в стиле 70-х, заметили на съемках нового фильма

Американского актера Брэдли Купера, одетого в стиле 1970-х годов, заметили на съемках нового фильма Пола Томаса Андерсона в Лос-Анджелесе, в долине... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T01:38

2020-08-27T01:38

2020-08-27T01:38

кино и сериалы

новости культуры

брэдли купер

пол томас андерсон

лос-анджелес

культура

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>Американского актера Брэдли Купера, одетого в стиле 1970-х годов, заметили на съемках нового фильма Пола Томаса Андерсона в Лос-Анджелесе, в долине Сан-Фернандо, <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8660965/Bradley-Cooper-rocks-70s-style-wig-beard-films-Paul-Thomas-Andersons-new-movie-LA.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail. По информации издания, в ленте, название которой пока не разглашается, действие происходит как раз в те времена. Ожидается, что в ней расскажут о подростке-актере, который ходит в среднюю школу. Кого играет Купер, до сих пор неизвестно.На снимках четырехкратный номинант на премию "Оскар" одет в свободную белую рубашку и белые хлопковые брюки-клеш с коричневыми туфлями. Образ дополняет парик, борода и ожерелье с медальоном. Действие в сцене происходит на заправочной станции. Персонаж Купера почему-то сердится.Это будет четвертый фильм Пола Томаса Андерсона, действие которого происходит в долине Сан-Фернандо, после "Ночи в стиле буги" (1997 год), "Магнолии" (1999 год) и романтической драмы "Любовь, сбивающая с ног" (2002 год) с Адамом Сэндлером и Эмили Уотсон.Дату выхода предстоящей картины пока не объявили. Известно, что в 2021-м году с участием Брэдли Купера выйдет фильм Гильермо дель Торо "Аллея кошмаров". Лента станет экранизацией одноименного романа Уильяма Линзи Грэшема.

https://ria.ru/20200816/1575797224.html

лос-анджелес

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, брэдли купер, пол томас андерсон, лос-анджелес