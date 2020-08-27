В Госдуме назвали "филькиной грамотой" ноту Киева о поездке Путина в Крым
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин открыл движение по трассе "Таврида" в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал протест Украины из-за визита президента России Владимира Путина в Крым филькиной грамотой, до которой нет никому дела.
Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. В свою очередь Министерство иностранных дел Украины направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ, так как визит, согласно их позиции, следовало согласовать с украинской стороной.
"Нота протеста украинского МИДа – как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом филькина грамота, до которой никому нет дела", - сказал РИА Новости Шеремет. Депутат призвал киевские власти не лезть в дела чужого государства.
Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки…, будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Москва будет и впредь возвращать Киеву "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".