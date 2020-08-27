https://ria.ru/20200827/krym-1576403000.html

В Госдуме назвали "филькиной грамотой" ноту Киева о поездке Путина в Крым

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет назвал протест Украины из-за визита президента России Владимира Путина в Крым филькиной грамотой, до которой нет никому дела. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T21:17

2020-08-27T21:17

2020-08-27T21:17

россия

михаил шеремет

мид украины

госдума рф

владимир путин

украина

политика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости.</strong> Депутат Госдумы РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHeremet/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шеремет</a> назвал протест Украины из-за визита президента России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> в Крым филькиной грамотой, до которой нет никому дела.Путин в четверг посетил Крым и открыл автомобильное движение по четырем полосам трассы "Таврида", проехав по ней на автомобиле Aurus. В свою очередь <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a> направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству РФ, так как визит, согласно их позиции, следовало согласовать с украинской стороной.Внешнеполитическое ведомство Украины регулярно выражает протесты в связи с визитами официальных лиц РФ в Крым, на что МИД России заявляет, что "все ноты протеста в отношении действий российских властей, связанных с осуществлением суверенитета над крымским полуостровом: будь то визиты официальных лиц, строительство инфраструктурных объектов, в том числе и археологические раскопки…, будут и далее возвращаться украинской стороне ввиду отсутствия оснований для их рассмотрения". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> ранее заявила, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> будет и впредь возвращать <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> "грозные ноты", связанные с Крымом, и призвала украинских коллег "экономить на бумаге", поскольку "вопрос принадлежности Крыма закрыт".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200827/peschera-1576400385.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил шеремет, мид украины, госдума рф, владимир путин, украина, политика