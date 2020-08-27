https://ria.ru/20200827/kristi-1576387692.html

Эксперт оценил вероятность переименования "Десяти негритят" в России

Вероятность переименования романа Агаты Кристи "Десять негритят" в России существует, так как необходимо считаться с мнением родственников писательницы, считает РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:59

2020-08-27T15:59

2020-08-27T15:59

культура

россия

агата кристи (агата маллоуэн)

англия

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Вероятность переименования романа <a href="http://ria.ru/person_Agata_Kristi_Agata_Mallouehn/" target="_blank" data-auto="true">Агаты Кристи</a> "Десять негритят" в России существует, так как необходимо считаться с мнением родственников писательницы, считает начальник отдела мужской остросюжетной, исторической, общественно-политической литературы и биографии издательства "Эксмо" Евгений Соловьев.Ранее в среду радиостанция RTL со ссылкой на потомка писательницы Джеймса Причарда сообщила, что название романа "Десять негритят" во Франции претерпело изменения, теперь книга будет продаваться под названием "Их было десять"."Такая вероятность существует. Издательство "Эксмо" давно и плодотворно сотрудничает с Джеймсом Причардом и Фондом Агаты Кристи. Это наши хорошие партнеры и в какой-то мере друзья. И мы не можем не считаться с их мнением как наследников знаменитой писательницы", - сообщил Соловьев РИА Новости.При этом он отметил, что для издательства важно и мнение читателей, "для которых роман "Десять негритят" был и будет одним из самых любимых детективных произведений"."Поэтому сейчас рассматриваются различные варианты решения этой проблемы, максимально учитывающие интересы как наследников, так и читателей", - пояснил он.По словам Соловьева, книги с названием "Десять негритят" после возможного переименования изыматься из оборота не будут."Возможные договоренности с Фондом Агаты Кристи – это не решение суда, по которому все изданные экземпляры должны быть немедленно изъяты из торгового оборота. Так что даже после переименования какое-то время книги с названием "Десять негритят" будут доступны для российских читателей в книжных магазинах", - сказал Соловьев.Детективный роман Агаты Кристи "Десять негритят" был впервые опубликован в <a href="http://ria.ru/location_England/" target="_blank" data-auto="true">Англии</a> в 1939 году. Из соображений политкорректности в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> он был издан под названием "И никого не стало". Фигурки негритят в тексте были заменены на солдатиков или маленьких индейцев.

https://ria.ru/20200821/rasizm-1576107533.html

https://rsport.ria.ru/20200629/1573629573.html

Ольга Занкова как автор назвал так и должно быть, при чем тут внуки и правнуки? 27

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россия

англия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агата кристи (агата маллоуэн), англия, сша