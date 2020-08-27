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Новый клип Егора Крида за шесть часов набрал более миллиона просмотров
Новый клип Егора Крида на трек "Девочка с картинки" за шесть часов с момента размещения на YouTube набрал более одного миллиона просмотров. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:29
2020-08-27T19:29
2020-08-27T19:29
культура
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егор крид
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Новый клип Егора Крида на трек "Девочка с картинки" за шесть часов с момента размещения на YouTube набрал более одного миллиона просмотров. Герои клипа – гениальные хакеры, которых играют Крид и известная тиктокерша Валя Карнавал (Karna.val). Вместе они крадут деньги со счетов богатых людей, пока миловидная подруга музыканта общается с ними по видеосвязи. Но очередное такое дело чуть было не заканчивается трагедией.Видео снял режиссер Александр Романов. Он же написал сценарий совместно с Егором Кридом. Песня "Девочка с картинки" из третьего альбома музыканта "58" полюбилась слушателям еще до выхода клипа: она занимала верхние позиции в чартах ВК, iTunes и Apple Music, набрала 11 миллионов прослушиваний на YouTube, а в конце мая Егор Крид исполнял ее на шоу "Вечерний Ургант". Новую работу музыканта положительно оценили и многие зрители: "Егор, это один из твоих самых лучших клипов, действительно, как фильм посмотрела. Да что уж говорить, хочу такой фильм теперь", – заявила Lisa Kim; "На протяжении всего просмотра было такое чувство, будто смотришь хороший американский фильм, это очень круто", – прокомментировала Alexandra Strelnikova; "Самый лучший клип, который я когда-либо смотрела", – написала Kristina Soldatova.
https://ria.ru/20200819/1575969501.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
музыка, новости культуры, егор крид, youtube
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Новый клип Егора Крида на трек "Девочка с картинки" за шесть часов с момента размещения на YouTube набрал более одного миллиона просмотров.
Герои клипа – гениальные хакеры, которых играют Крид и известная тиктокерша Валя Карнавал (Karna.val). Вместе они крадут деньги со счетов богатых людей, пока миловидная подруга музыканта общается с ними по видеосвязи. Но очередное такое дело чуть было не заканчивается трагедией.
Видео снял режиссер Александр Романов. Он же написал сценарий совместно с Егором Кридом.
Песня "Девочка с картинки" из третьего альбома музыканта "58" полюбилась слушателям еще до выхода клипа: она занимала верхние позиции в чартах ВК, iTunes и Apple Music, набрала 11 миллионов прослушиваний на YouTube, а в конце мая Егор Крид исполнял ее на шоу "Вечерний Ургант".
Новую работу музыканта положительно оценили и многие зрители: "Егор, это один из твоих самых лучших клипов, действительно, как фильм посмотрела. Да что уж говорить, хочу такой фильм теперь", – заявила Lisa Kim; "На протяжении всего просмотра было такое чувство, будто смотришь хороший американский фильм, это очень круто", – прокомментировала Alexandra Strelnikova; "Самый лучший клип, который я когда-либо смотрела", – написала Kristina Soldatova.