https://ria.ru/20200827/krid-1576398401.html

Новый клип Егора Крида за шесть часов набрал более миллиона просмотров

Новый клип Егора Крида на трек "Девочка с картинки" за шесть часов с момента размещения на YouTube набрал более одного миллиона просмотров. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:29

2020-08-27T19:29

2020-08-27T19:29

культура

музыка

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егор крид

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Новый клип Егора Крида на трек "Девочка с картинки" за шесть часов с момента размещения на YouTube набрал более одного миллиона просмотров. Герои клипа – гениальные хакеры, которых играют Крид и известная тиктокерша Валя Карнавал (Karna.val). Вместе они крадут деньги со счетов богатых людей, пока миловидная подруга музыканта общается с ними по видеосвязи. Но очередное такое дело чуть было не заканчивается трагедией.Видео снял режиссер Александр Романов. Он же написал сценарий совместно с Егором Кридом. Песня "Девочка с картинки" из третьего альбома музыканта "58" полюбилась слушателям еще до выхода клипа: она занимала верхние позиции в чартах ВК, iTunes и Apple Music, набрала 11 миллионов прослушиваний на YouTube, а в конце мая Егор Крид исполнял ее на шоу "Вечерний Ургант". Новую работу музыканта положительно оценили и многие зрители: "Егор, это один из твоих самых лучших клипов, действительно, как фильм посмотрела. Да что уж говорить, хочу такой фильм теперь", – заявила Lisa Kim; "На протяжении всего просмотра было такое чувство, будто смотришь хороший американский фильм, это очень круто", – прокомментировала Alexandra Strelnikova; "Самый лучший клип, который я когда-либо смотрела", – написала Kristina Soldatova.

https://ria.ru/20200819/1575969501.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, егор крид, youtube