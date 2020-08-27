https://ria.ru/20200827/kredity-1576399644.html

Белорусская "дочка" Сбербанка приостановила прием заявок на кредиты

Белорусская "дочка" Сбербанка с 28 августа приостанавливает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:21

2020-08-27T19:21

2020-08-27T19:21

бпс-сбербанк

сбербанк россии

белоруссия

в мире

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Белорусская "дочка" <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбербанка</a> с 28 августа приостанавливает прием заявок физических лиц на кредиты из-за повышенного спроса и опережающих темпов выдачи ссуд, говорится в сообщении белорусского банка."<a href="https://ria.ru/organization__203" target="_blank">БПС-Сбербанк</a> информирует о временной приостановке с 28 августа 2020 года приема кредитных заявок (заявок на увеличение кредитного лимита) от физических лиц. С учетом повышенного спроса и опережающих темпов предоставления заемных средств относительно бизнес-плана, банком принято решение временно приостановить выдачу кредитных ресурсов частным клиентам", - говорится в сообщении.Отмечается, что кредитные заявки, принятые банком не позднее 27 августа, будут рассмотрены в установленном порядке, а ранее заключенные кредитные договора обслуживаются в обычном режиме.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576384631.html

Арсений Новиков Очередной косяк Сбербанка. В Украине потерял всё. Поможе в Белоруссии может произойти тоже самое. Жадность застелает разум. 16

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бпс-сбербанк, сбербанк россии, белоруссия, в мире, экономика