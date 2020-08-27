https://ria.ru/20200827/krazha-1576396144.html

Картину Франса Халса украли из музея в Нидерландах

Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся юношей" (Twee lachende jongens, 1626-1627) украли из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:17

2020-08-27T18:17

2020-08-27T18:17

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утрехт (город)

роттердам

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся юношей" (Twee lachende jongens, 1626-1627) украли из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в Нидерландах, <a href="https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/27/03-kunstwerk-gestolen-uit-museum-leerdam.html" target="_blank">сообщила</a> полиция Утрехта.Кража произошла в ночь на среду. Злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину. Полиция начала расследование.Картину "Двое смеющихся юношей" крали уже два раза: в 2011 и 1988. После кражи в 1988 году картину не могли найти три года. В 2011 картину обнаружили через полгода после пропажи.Картина была на время передана музею Хофьи ван Арден в Лердаме музеем Бойманса - ван Бенингена в Роттердаме.

https://ria.ru/20200117/1563566824.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, музеи, утрехт (город), роттердам, нидерланды