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https://ria.ru/20200827/krazha-1576396144.html
Картину Франса Халса украли из музея в Нидерландах
Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся юношей" (Twee lachende jongens, 1626-1627) украли из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:17
2020-08-27T18:17
культура
новости культуры
музеи
утрехт (город)
роттердам
нидерланды
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся юношей" (Twee lachende jongens, 1626-1627) украли из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в Нидерландах, <a href="https://www.politie.nl/nieuws/2020/augustus/27/03-kunstwerk-gestolen-uit-museum-leerdam.html" target="_blank">сообщила</a> полиция Утрехта.Кража произошла в ночь на среду. Злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину. Полиция начала расследование.Картину "Двое смеющихся юношей" крали уже два раза: в 2011 и 1988. После кражи в 1988 году картину не могли найти три года. В 2011 картину обнаружили через полгода после пропажи.Картина была на время передана музею Хофьи ван Арден в Лердаме музеем Бойманса - ван Бенингена в Роттердаме.
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утрехт (город)
роттердам
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новости культуры, музеи, утрехт (город), роттердам, нидерланды

Картину Франса Халса украли из музея в Нидерландах

18:17 27.08.2020
604
© Фото : Public DomainФранс Халс. "Двое смеющихся юношей с пивным кувшином". 1626-1627
Франс Халс. Двое смеющихся юношей с пивным кувшином. 1626-1627
© Фото : Public Domain
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Картину голландского художника Франса Халса "Двое смеющихся юношей" (Twee lachende jongens, 1626-1627) украли из музея Хофьи ван Арден в городе Лердам в Нидерландах, сообщила полиция Утрехта.
Кража произошла в ночь на среду. Злоумышленники взломали дверь запасного выхода музея Хофьи ван Арден и украли картину. Полиция начала расследование.
Картину "Двое смеющихся юношей" крали уже два раза: в 2011 и 1988. После кражи в 1988 году картину не могли найти три года. В 2011 картину обнаружили через полгода после пропажи.
Картина была на время передана музею Хофьи ван Арден в Лердаме музеем Бойманса - ван Бенингена в Роттердаме.
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3514151
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