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https://ria.ru/20200827/kosmos-1576365204.html
США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником
Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в США с разведспутником для ВС США отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA). РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:26
2020-08-27T09:26
риа наука
вооруженные силы сша
космос - риа наука
сша
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с разведспутником для <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA).Страт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде планировался 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).Как отмечается, следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа.Ракета должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, и поэтому традиционно для таких запусков трансляция будет прекращена вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, на входе миссий на орбиту выводит аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
https://ria.ru/20200717/1574472462.html
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вооруженные силы сша, космос - риа наука, сша

США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником

09:26 27.08.2020
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© AP Photo / Chris O'MearaРакета Delta 4-Heavy компании United Launch Alliance перед стартом на мысе Канаверал, США
Ракета Delta 4-Heavy компании United Launch Alliance перед стартом на мысе Канаверал, США
© AP Photo / Chris O'Meara
Ракета Delta 4-Heavy компании United Launch Alliance перед стартом на мысе Канаверал, США. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в США с разведспутником для ВС США отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA).
Страт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде планировался 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).

"Руководитель запуска... объявил, что не будет продолжать отсчет времени до запуска Delta IV с NROL-44", - сообщается на странице компании, где должна была вестись трансляция.

Как отмечается, следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа.
Ракета должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, и поэтому традиционно для таких запусков трансляция будет прекращена вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, на входе миссий на орбиту выводит аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
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РИА НаукаВооруженные силы СШАКосмос - РИА НаукаСША
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