США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником
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© AP Photo / Chris O'MearaРакета Delta 4-Heavy компании United Launch Alliance перед стартом на мысе Канаверал, США
© AP Photo / Chris O'Meara
Ракета Delta 4-Heavy компании United Launch Alliance перед стартом на мысе Канаверал, США. Архивное фото
Страт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде планировался 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).
"Руководитель запуска... объявил, что не будет продолжать отсчет времени до запуска Delta IV с NROL-44", - сообщается на странице компании, где должна была вестись трансляция.
Как отмечается, следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа.
Ракета должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, и поэтому традиционно для таких запусков трансляция будет прекращена вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, на входе миссий на орбиту выводит аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.
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