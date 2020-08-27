https://ria.ru/20200827/kosmos-1576365204.html

США отложили запуск тяжелой ракеты Delta IV с военным спутником

Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в США с разведспутником для ВС США отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA). РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:26

2020-08-27T09:26

2020-08-27T09:26

риа наука

вооруженные силы сша

космос - риа наука

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Запуск ракеты-носителя Delta IV Heavy в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> с разведспутником для <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВС США</a> отложен, сообщила компания United Launch Allaince (ULA).Страт ракеты с космодрома на мысе Канаверал во Флориде планировался 27 августа на 02:12 по времени Восточного побережья США (09:12 мкс).Как отмечается, следующая попытка запуска будет возможна через 24 часа.Ракета должна вывести на орбиту спутник для Национального управления военно-космической разведки США (NRO). Миссия NROL-44 носит секретный характер, и поэтому традиционно для таких запусков трансляция будет прекращена вскоре после старта ракеты-носителя. Как сообщают специализированные издания, на входе миссий на орбиту выводит аппарат величиной с автобус, который на сегодня является самым сложным и дорогим аппаратом, запускаемым для правительства США.

https://ria.ru/20200717/1574472462.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы сша, космос - риа наука, сша