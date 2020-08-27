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Космонавт рассказал, в какой день на МКС запрещено заниматься спортом
Космонавты на борту Международной космической станции каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:41
2020-08-27T11:51
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
антон шкаплеров
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Космонавты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день выхода в открытый космос, рассказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anton_SHkaplerov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Шкаплеров</a>."Только выход в открытый космос, который сопряжен с очень сильными физическими нагрузками, вот в этот день мы физкультурой не занимаемся", - добавил космонавт.
РИА Новости
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РИА Новости
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров

Космонавт рассказал, в какой день на МКС запрещено заниматься спортом

11:41 27.08.2020 (обновлено: 11:51 27.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день выхода в открытый космос, рассказал космонавт Антон Шкаплеров.
"В космосе мы действительно по два часа каждый день занимаемся физкультурой. Никакие работы не могут отменить физкультуру. Физкультура планируется даже в субботу, в воскресенье, праздничные дни", - сказал он в ходе "Космического урока", трансляция которого ведется на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
"Только выход в открытый космос, который сопряжен с очень сильными физическими нагрузками, вот в этот день мы физкультурой не занимаемся", - добавил космонавт.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосАнтон Шкаплеров
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