Космонавт рассказал, в какой день на МКС запрещено заниматься спортом
11:41 27.08.2020 (обновлено: 11:51 27.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции
Космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Олег Артемьев проводят тренировку по футболу на Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Космонавты на борту Международной космической станции каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день выхода в открытый космос, рассказал космонавт Антон Шкаплеров.
"В космосе мы действительно по два часа каждый день занимаемся физкультурой. Никакие работы не могут отменить физкультуру. Физкультура планируется даже в субботу, в воскресенье, праздничные дни", - сказал он в ходе "Космического урока", трансляция которого ведется на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".
"Только выход в открытый космос, который сопряжен с очень сильными физическими нагрузками, вот в этот день мы физкультурой не занимаемся", - добавил космонавт.