https://ria.ru/20200827/kosmonavty-1576371564.html

Космонавт рассказал, в какой день на МКС запрещено заниматься спортом

Космонавты на борту Международной космической станции каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:41

2020-08-27T11:41

2020-08-27T11:51

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

антон шкаплеров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/152180/45/1521804590_0:5:1921:1085_1400x0_80_0_0_d3f3e516770ff014374b13ff51f80e4a.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Космонавты на борту <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> каждый день по два часа занимаются физкультурой для поддержания формы, единственное исключение - день выхода в открытый космос, рассказал космонавт <a href="http://ria.ru/person_Anton_SHkaplerov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Шкаплеров</a>."Только выход в открытый космос, который сопряжен с очень сильными физическими нагрузками, вот в этот день мы физкультурой не занимаемся", - добавил космонавт.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, антон шкаплеров