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https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576405088.html
В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом
Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4786, следует из данных оперштаба. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:33
2020-08-27T23:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки, общее число умерших достигло 4786, следует из данных оперштаба."В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 12 умерших.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

В Москве умерли 10 пациентов с коронавирусом

23:33 27.08.2020
516
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАвтомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
Автомобиль реанимации у городской клинической больницы имени С. С. Юдина в Москв
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Еще 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки, общее число умерших достигло 4786, следует из данных оперштаба.
"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
Днем ранее сообщалось о 12 умерших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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