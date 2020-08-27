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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576404964.html
Во Франции выявили более шести тысяч случаев COVID-19 впервые с марта
Более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено во Франции за сутки, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS)... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:26
2020-08-27T23:26
распространение нового коронавируса
жан кастекс
коронавирус covid-19
франция
в мире
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<strong>ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> за сутки, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны."Новых подтвержденных случаев COVID-19 за последние 24 часа: 6 111 случаев", - написано в заявлении ведомства.Этот показатель стал вторым по величине за всю историю эпидемии коронавируса во Франции: максимальная отметка в 7 578 случаев за сутки была зафиксирована в конце марта.По данным на четверг, в больницах Франции с коронавирусом находятся 4 535 человек, 381 - в отделениях реанимации.Выступая в четверг, премьер-министр страны <a href="http://ria.ru/person_jean-castex/" target="_blank" data-auto="true">Жан Кастекс</a> заявил, что вирус распространяется по всей территории Франции, затронуты все регионы, и сейчас 21 департамент находится в "красной" зоне по COVID-19 из-за активной циркуляции вируса.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379843.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
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жан кастекс, коронавирус covid-19, франция, в мире

Во Франции выявили более шести тысяч случаев COVID-19 впервые с марта

23:26 27.08.2020
987
© REUTERS / Gonzalo FuentesСитуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
ПАРИЖ, 27 авг - РИА Новости. Более 6 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено во Франции за сутки, сообщает в четверг Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.
"Новых подтвержденных случаев COVID-19 за последние 24 часа: 6 111 случаев", - написано в заявлении ведомства.
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Этот показатель стал вторым по величине за всю историю эпидемии коронавируса во Франции: максимальная отметка в 7 578 случаев за сутки была зафиксирована в конце марта.
По данным на четверг, в больницах Франции с коронавирусом находятся 4 535 человек, 381 - в отделениях реанимации.
Выступая в четверг, премьер-министр страны Жан Кастекс заявил, что вирус распространяется по всей территории Франции, затронуты все регионы, и сейчас 21 департамент находится в "красной" зоне по COVID-19 из-за активной циркуляции вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаЖан КастексКоронавирус COVID-19ФранцияВ мире
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