Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576385100.html
В российских больницах лечатся более 80 тысяч пациентов с COVID-19
Более 80 тысяч заразившихся коронавирусом находятся сейчас в больницах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:18
2020-08-27T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более 80 тысяч заразившихся коронавирусом находятся сейчас в больницах России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что эпидемия коронавируса ещё пока не закончилась.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_163:0:2894:2048_1400x0_80_0_0_ea8aa57f2bbb6b066eb59447162e2b21.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество

В российских больницах лечатся более 80 тысяч пациентов с COVID-19

15:18 27.08.2020 (обновлено: 15:24 27.08.2020)
466
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Более 80 тысяч заразившихся коронавирусом находятся сейчас в больницах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения", - сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе".
Он отметил, что эпидемия коронавируса ещё пока не закончилась.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
141101
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - Общество
Рекомендуем
Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 Гам-КОВИД-Вак, разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
Российская вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот
Александр Лукашенко
"Пусть попробуют". Лукашенко оценил призыв оппозиции к отзыву депутатов
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Опрос показал отношение россиян к отечественной вакцине от COVID-19
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Российские медучреждения готовы ко второй волне коронавируса
Участники демонстрации в поддержку белорусской оппозиции в Варшаве
В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В России еще три вакцины от коронавируса находятся на стадии регистрации
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну
Оплата товаров онлайн
Эксперт предположил причины утечки данных банковских карт с маркетплейса
Участники акции протеста в Минске
Депутат объяснил слова Путина о готовности помочь Белоруссии
Акция Бессмертный полк в Москве
Акция "Бессмертный полк" может пройти в двух форматах
Алексей Навальный
ГП попросила помощи Германии по делу о госпитализации Навального
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Начались поставки российской вакцины для пострегистрационных испытаний
Работа НИИ Гриппа в Санкт-Петербурге
В России планируют испытать китайскую вакцину от коронавируса в сентябре
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Charite назвала спекуляцией статью о связи ситуаций Навального и Гебрева
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Путин рассказал о популяционном иммунитете к COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55Пентагон: российская подводная лодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Лента новостейМолния