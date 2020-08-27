https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576385100.html
В российских больницах лечатся более 80 тысяч пациентов с COVID-19
Более 80 тысяч заразившихся коронавирусом находятся сейчас в больницах России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:18
2020-08-27T15:18
2020-08-27T15:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Более 80 тысяч заразившихся коронавирусом находятся сейчас в больницах России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>.Он отметил, что эпидемия коронавируса ещё пока не закончилась.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество