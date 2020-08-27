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Путин надеется, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом и вернуться к дальнейшей работе. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:05
2020-08-27T19:55
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом и вернуться к дальнейшей работе."Общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения, привели к тому, что нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин надеется, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден

14:05 27.08.2020 (обновлено: 19:55 27.08.2020)
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© АГН "Москва"Врач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© АГН "Москва"
Врач в защитном костюме. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом и вернуться к дальнейшей работе.
"Общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения, привели к тому, что нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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