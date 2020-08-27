https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576380158.html

Путин надеется, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом и вернуться к дальнейшей работе. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:05

2020-08-27T14:05

2020-08-27T19:55

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> выразил надежду, что стране удалось пройти пик по заболеваемости коронавирусом и вернуться к дальнейшей работе."Общая мобилизация и точечные, как оказалось, весьма эффективные решения, привели к тому, что нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик вспышки заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, владимир путин