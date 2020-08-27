https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379893.html

Путин заявил, что главным в борьбе с коронавирусом были жизни людей

Власти во главу угла поставили главное - жизнь и здоровье людей, сообщил президент РФ Владимир Путин в интервью на канале "Россия 1", говоря о борьбе с... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:04

2020-08-27T14:04

2020-08-27T19:52

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

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владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Власти во главу угла поставили главное - жизнь и здоровье людей, сообщил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на канале "Россия 1", говоря о борьбе с коронавирусом в РФ."Во главу угла, я много раз об этом сказал, мы поставили главное - жизнь и здоровье людей", - заявил Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество