https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379843.html

Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе

Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:03

2020-08-27T14:03

2020-08-27T14:28

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

владимир путин

европа

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1".</a>При этом он выразил надежду, что второй волны "не произойдет и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и в других частях света с этим справятся".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, европа, в мире