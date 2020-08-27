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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576379843.html
Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе
Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России Владимир Путин в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:03
2020-08-27T14:28
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимир путин
европа
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью на канале <a href="https://russia.tv/" target="_blank">"Россия 1".</a>При этом он выразил надежду, что второй волны "не произойдет и в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и в других частях света с этим справятся".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимир путин, европа, в мире

Путин назвал причину вспышки коронавируса в Европе

14:03 27.08.2020 (обновлено: 14:28 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Индивидуализм и нежелание считаться с интересами большинства вызвало вспышку коронавируса в некоторых странах мира, заявил президент России Владимир Путин в интервью на канале "Россия 1".
"Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах - вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию", - сказал Путин.
При этом он выразил надежду, что второй волны "не произойдет и в Европе и в других частях света с этим справятся".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинЕвропаВ мире
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