https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367899.html

В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19

За сутки в России умер 121 человек с коронавирусом, за все время — 16 804, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:32

2020-08-27T10:32

2020-08-27T10:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

красноярский край

санкт-петербург

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 121 человек с коронавирусом, за все время — 16 804, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 17 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в Москве, восемь - в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

красноярский край

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, санкт-петербург, общество