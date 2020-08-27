https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576367899.html
В России за сутки умер 121 пациент с COVID-19
За сутки в России умер 121 человек с коронавирусом, за все время — 16 804, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:32
2020-08-27T10:32
2020-08-27T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
красноярский край
санкт-петербург
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> За сутки в России умер 121 человек с коронавирусом, за все время — 16 804, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.В частности, 17 человек умерли в <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a>, 12 - в Москве, восемь - в <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярском крае</a>.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
москва
красноярский край
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, красноярский край, санкт-петербург, общество