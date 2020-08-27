Актеры поздравили друг друга с днем российского кино

"С днем кино вас всех! Удивительный мир кино, причем и снаружи и внутри он одинаково удивительный и волшебный. Как для актера, так и для зрителя – это возможность окунуться в новую жизнь, примерить ее на себя, очутиться в другом измерении будто. Прожить много разных жизней! Спасибо всем, кто причастен к созданию этого волшебства".

Ксения Алферова