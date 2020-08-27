Актеры поздравили друг друга с днем российского кино
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сегодня кинематографисты отмечают профессиональный праздник – день российского кино. В их числе и актеры, которые с самого утра размещают в инстаграме публикации с поздравлениями. Кто и что пожелал друг другу, в подборке РИА Новости.
Юлия Снигирь
"Я очень люблю кино. Сегодня очень важный день для нас – актеров и для всей нашей индустрии. С днем кино! Ура!"
Павел Деревянко
"С днем российского кино нас всех, друзья".
Анна Чиповская
"Вокруг все больше людей желающих и могущих создавать. Искренние, горящие, умные, ироничные, тонкие, работящие, честные. Пытающиеся говорить о том, что важно, о человеке, во всех его проявлениях. Смотрю и знаю, что все будет хорошо. С днем кино, ребята".
Наталия Антонова
"С днем кино, моих дорогих коллег и зрителей! Пусть его будет много и пусть оно будет разное, доброе, яркое, красивое, сильное, главное, чтобы кино не переставало быть искусством. Всех люблю!"
Елена Ксенофонтова
"С днем кино!"
Оскар Кучера
"Всех причастных и любителей, с днем кино!"
Роман Курцын
"С днем кино, руднульки".
Артур Пирожков
"Сынок в папу пошел. Наша киносемья поздравляет всех с днем кино!"
Ксения Алферова
"С днем кино вас всех! Удивительный мир кино, причем и снаружи и внутри он одинаково удивительный и волшебный. Как для актера, так и для зрителя – это возможность окунуться в новую жизнь, примерить ее на себя, очутиться в другом измерении будто. Прожить много разных жизней! Спасибо всем, кто причастен к созданию этого волшебства".