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https://ria.ru/20200827/kino-1576394253.html
Актеры поздравили друг друга с днем российского кино
Сегодня кинематографисты отмечают профессиональный праздник – день российского кино. В их числе и актеры, которые с самого утра размещают в инстаграме... РИА Новости, 27.08.2020
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дмитрий нагиев
оскар кучера
александр ревва
кино и сериалы
новости культуры
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юлия снигирь
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Сегодня кинематографисты отмечают профессиональный праздник – день российского кино. В их числе и актеры, которые с самого утра размещают в инстаграме публикации с поздравлениями. Кто и что пожелал друг другу, в подборке РИА Новости. Юлия СнигирьПавел ДеревянкоАнна ЧиповскаяНаталия АнтоноваЕлена КсенофонтоваОскар КучераРоман КурцынАртур ПирожковКсения Алферова
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дмитрий нагиев, оскар кучера, александр ревва, кино и сериалы, новости культуры, анна чиповская, ксения алферова (актриса), юлия снигирь

Актеры поздравили друг друга с днем российского кино

21:05 27.08.2020
2952
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
76-й Венецианский кинофестиваль. День пятый
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Сегодня кинематографисты отмечают профессиональный праздник – день российского кино. В их числе и актеры, которые с самого утра размещают в инстаграме публикации с поздравлениями. Кто и что пожелал друг другу, в подборке РИА Новости.

Юлия Снигирь

"Я очень люблю кино. Сегодня очень важный день для нас – актеров и для всей нашей индустрии. С днем кино! Ура!"
Юлия Снигирь

Павел Деревянко

"С днем российского кино нас всех, друзья".
Павел Деревянко

Анна Чиповская

"Вокруг все больше людей желающих и могущих создавать. Искренние, горящие, умные, ироничные, тонкие, работящие, честные. Пытающиеся говорить о том, что важно, о человеке, во всех его проявлениях. Смотрю и знаю, что все будет хорошо. С днем кино, ребята".

Анна Чиповская

Наталия Антонова

"С днем кино, моих дорогих коллег и зрителей! Пусть его будет много и пусть оно будет разное, доброе, яркое, красивое, сильное, главное, чтобы кино не переставало быть искусством. Всех люблю!"
Наталия Антонова

Елена Ксенофонтова

"С днем кино!"
Елена Ксенофонтова

Оскар Кучера

"Всех причастных и любителей, с днем кино!"
Оскар Кучера

Роман Курцын

"С днем кино, руднульки".
Роман Курцын

Артур Пирожков

"Сынок в папу пошел. Наша киносемья поздравляет всех с днем кино!"
Артур Пирожков

Ксения Алферова

"С днем кино вас всех! Удивительный мир кино, причем и снаружи и внутри он одинаково удивительный и волшебный. Как для актера, так и для зрителя – это возможность окунуться в новую жизнь, примерить ее на себя, очутиться в другом измерении будто. Прожить много разных жизней! Спасибо всем, кто причастен к созданию этого волшебства".
Ксения Алферова
610003
КультураДмитрий НагиевОскар КучераАлександр РевваКино и сериалыНовости культурыАнна ЧиповскаяКсения Алферова (актриса)Юлия Снигирь
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