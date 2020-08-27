https://ria.ru/20200827/king-1576322340.html
Стало известно, когда выйдет сериал "Противостояние" по Стивену Кингу
В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T05:35
2020-08-27T05:35
2020-08-27T05:35
кино и сериалы
новости культуры
роберт оуэн
эмбер херд
стивен кинг
культура
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На плакате указана дата выхода шоу: премьера состоится на видеосеривсе CBS All Access 17 декабря,<a href="https://deadline.com/2020/08/the-stand-cbs-all-access-premiere-date-stephen-king-whoopi-goldberg-1203022343/" target="_blank"> сообщает</a> Deadline. Действие происходит примерно в 90-е годы XX века. После того, как опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира, оставшимся в живых приходится выбирать между добром и злом, чтобы выжить.Главные роли в "Противостоянии" исполнили: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Одесса Янг, Джован Адепо, Эмбер Херд, а также Оуэн Тиг, Генри Зага, Брэд Уильям Хенке и другие. Шоураннеры проекта: режиссер Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты") и сценарист Бенджамин Кэвелл ("Правосудие").
https://ria.ru/20200824/kino-1576227471.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, роберт оуэн, эмбер херд, стивен кинг
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На плакате указана дата выхода шоу: премьера состоится на видеосеривсе CBS All Access 17 декабря, сообщает
Deadline.
Действие происходит примерно в 90-е годы XX века. После того, как опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира, оставшимся в живых приходится выбирать между добром и злом, чтобы выжить.
Главные роли в "Противостоянии" исполнили: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Одесса Янг, Джован Адепо, Эмбер Херд, а также Оуэн Тиг, Генри Зага, Брэд Уильям Хенке и другие.
Шоураннеры проекта: режиссер Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты") и сценарист Бенджамин Кэвелл ("Правосудие").