Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200827/king-1576322340.html
Стало известно, когда выйдет сериал "Противостояние" по Стивену Кингу
В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T05:35
2020-08-27T05:35
кино и сериалы
новости культуры
роберт оуэн
эмбер херд
стивен кинг
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576322730_0:0:1001:563_1400x0_80_0_0_50f5f716a3143f09983d188485f0cde3.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На плакате указана дата выхода шоу: премьера состоится на видеосеривсе CBS All Access 17 декабря,<a href="https://deadline.com/2020/08/the-stand-cbs-all-access-premiere-date-stephen-king-whoopi-goldberg-1203022343/" target="_blank"> сообщает</a> Deadline. Действие происходит примерно в 90-е годы XX века. После того, как опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира, оставшимся в живых приходится выбирать между добром и злом, чтобы выжить.Главные роли в "Противостоянии" исполнили: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Одесса Янг, Джован Адепо, Эмбер Херд, а также Оуэн Тиг, Генри Зага, Брэд Уильям Хенке и другие. Шоураннеры проекта: режиссер Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты") и сценарист Бенджамин Кэвелл ("Правосудие").
https://ria.ru/20200824/kino-1576227471.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576322730_0:0:751:563_1400x0_80_0_0_738e4784abd2fbdcb9fb2ee088a0a332.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, роберт оуэн, эмбер херд, стивен кинг

Стало известно, когда выйдет сериал "Противостояние" по Стивену Кингу

05:35 27.08.2020
569
© CBS Television Studios (2020-...)Постер сериала "Противостояние"
Постер сериала Противостояние
© CBS Television Studios (2020-...)
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Сети разместили постер мини-сериала "Противостояние" по одноименном роману Стивена Кинга о глобальной пандемии, вызванной искусственным супер-вирусом. На плакате указана дата выхода шоу: премьера состоится на видеосеривсе CBS All Access 17 декабря, сообщает Deadline.
Действие происходит примерно в 90-е годы XX века. После того, как опасный штамм вируса уничтожает почти все население мира, оставшимся в живых приходится выбирать между добром и злом, чтобы выжить.
Главные роли в "Противостоянии" исполнили: Вупи Голдберг, Александр Скарсгард, Одесса Янг, Джован Адепо, Эмбер Херд, а также Оуэн Тиг, Генри Зага, Брэд Уильям Хенке и другие.
Шоураннеры проекта: режиссер Джош Бун ("Виноваты звезды", "Новые мутанты") и сценарист Бенджамин Кэвелл ("Правосудие").
Орландо Блум и Кара Делевинь в сериале Карнивал Роу
24 августа, 14:28Культура
В Чехии завершились съемки сериала "Карнивал Роу" с Блумом и Делевинь
001001
КультураКино и сериалыНовости культурыРоберт ОуэнЭмбер ХердСтивен Кинг
Рекомендуем
Игги Поп c попугаем
Попугай Игги Попа стал попечителем мобильного госпиталя для животных
Киану Ривз
Киану Ривз удивил поклонников "Билла и Теда"
Страны мира. Италия
В Венеции туриста вытолкнули с катера из-за отсутствия маски
Кинорежиссер Роман Полански
Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
Американская певица Кэти Перри
Кэти Перри родила дочь
Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин
"Капризная дама": Разин рассказал, как Галкин вынужден содержать Пугачеву
Американский полицейский
Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
Оперная певица Анна Нетребко и пианист Денис Мацуев
Нетребко, Мацуев, Абдразаков примут участие в концерте "Россия – миру"
Американский актер Брэдли Купер в Лос-Анджелесе. 2015 год
Брэдли Купера, одетого в стиле 70-х, заметили на съемках нового фильма
Певец Дима Билан
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Обнаружена центральная площадь средневекового городища Эски-Кермен в Крыму
В Крыму обнаружили центральную площадь древнего города
Евгений Миронов
Евгений Миронов: репетирую роль Горбачева, как Штирлиц
Член президиума генсовета Единой России Франц Клинцевич. Архивное фото
Клинцевич ответил пословицей на новые санкции США против России
Кадр из фильма Движение вверх
Как хорошо вы знаете российское кино?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:48В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
03:35Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
Лента новостейМолния