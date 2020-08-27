https://ria.ru/20200827/khorvatiya-1576390259.html

Эксперты рассказали, как российские туристы добираются до Хорватии

В период с 1 по 23 августа Хорватию посетили 2,3 миллиона путешественников. В летнем сезоне страна приняла более пяти миллионов гостей, сообщает АТОР со ссылкой РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:18

2020-08-27T17:18

2020-08-27T17:18

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евросоюз

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> В период с 1 по 23 августа Хорватию посетили 2,3 миллиона путешественников. В летнем сезоне страна приняла более пяти миллионов гостей, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52529.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР со ссылкой на Райко Ружичку, главу представительства по туризму Республики Хорватии в России.По его словам, в среднем за восемь месяцев 2020 года Хорватия примет не более 20 процентов российских туристов от прошлогодних объемов аналогичного периода.Он заверил, что страна ждет россиян и готова обеспечить им безопасный отдых.Он добавил, что государство открыло свои границы для российских туристов в конце мая – начале июня. Тогда им разрешалось приезжать в Хорватию без каких-либо ограничений.Позже, 11 июля вступило в силу правительственное постановление разрешить въезд граждан всех государств из-за пределов Евросоюза на определенных условиях, в том числе с предъявлением отрицательного результата теста на коронавирус."Только вчера я общался с приятелем из России, который отправился в Хорватию и уже сейчас наслаждается отдыхом. Так же, как и многие другие гости из России", – рассказал Райко Ружичка.Речь не идет о массовом туризме. Для того, чтобы приехать в Хорватию, необходимо иметь визу – либо национальную, либо открытую шенгенскую, выдавать которые европейские страны пока не спешат.Кроме того, добраться из России до курортов Хорватии непросто, так как авиасообщение между странами не восстановлено. Сейчас путешественники приезжают туда со стыковками через Стамбул или Великобританию. На погранконтроле нужно предъявить ваучер на проживание в отеле, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за двое суток до приезда.Массового возвращения туристов из России в Хорватии ожидают в следующем году.

https://ria.ru/20200809/1575367277.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, евросоюз, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, великобритания, хорватия, стамбул