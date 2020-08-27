https://ria.ru/20200827/kholokost-1576375875.html
Издевательство над миллионами жертв: флешмоб в TikTok вызвал скандал
Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:13
2020-08-27T13:13
2020-08-27T17:59
tiktok
освенцим
холокост
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста.На опубликованных видео блогеры с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о родственниках, погибших в концентрационных лагерях нацистской Германии. В Сети осудили участников флешмоба, обвинив их в оскорблении жертв холокоста.В свою очередь, на новое увлечение пользователей TikTok отреагировали и в музее <a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцима</a>."Тренд под названием "жертвы" в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях".
7
освенцим
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
tiktok, освенцим, холокост
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста.
На опубликованных видео блогеры с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о родственниках, погибших в концентрационных лагерях нацистской Германии.
В Сети осудили участников флешмоба, обвинив их в оскорблении жертв холокоста.
"Количество шуток и видео, которые я увидела в этом "тренде", заставляет меня все больше и больше терять веру в людей", — написала в Twitter пользователь Patricia.
В свою очередь, на новое увлечение пользователей TikTok отреагировали и в музее Освенцима
.
"Тренд под названием "жертвы" в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях".