https://ria.ru/20200827/kholokost-1576375875.html

Издевательство над миллионами жертв: флешмоб в TikTok вызвал скандал

Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:13

2020-08-27T13:13

2020-08-27T17:59

tiktok

освенцим

холокост

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста.На опубликованных видео блогеры с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о родственниках, погибших в концентрационных лагерях нацистской Германии. В Сети осудили участников флешмоба, обвинив их в оскорблении жертв холокоста.В свою очередь, на новое увлечение пользователей TikTok отреагировали и в музее <a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцима</a>."Тренд под названием "жертвы" в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях".

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освенцим

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, освенцим, холокост