Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/kholokost-1576375875.html
Издевательство над миллионами жертв: флешмоб в TikTok вызвал скандал
Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:13
2020-08-27T17:59
tiktok
освенцим
холокост
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_0:288:2984:1966_1400x0_80_0_0_e196e9bd73e664b0f023029f1a9b2306.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста.На опубликованных видео блогеры с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о родственниках, погибших в концентрационных лагерях нацистской Германии. В Сети осудили участников флешмоба, обвинив их в оскорблении жертв холокоста.В свою очередь, на новое увлечение пользователей TikTok отреагировали и в музее <a href="http://ria.ru/location_Osvencim/" target="_blank" data-auto="true">Освенцима</a>."Тренд под названием "жертвы" в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях".
7
освенцим
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576377271_76:0:2807:2048_1400x0_80_0_0_c99963c0ff510210dca2cfb77c171669.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
tiktok, освенцим, холокост

Издевательство над миллионами жертв: флешмоб в TikTok вызвал скандал

13:13 27.08.2020 (обновлено: 17:59 27.08.2020)
9148
© AP Photo / Anjum NaveedТелефон с приложением Tik Tok
Телефон с приложением Tik Tok
© AP Photo / Anjum Naveed
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Пользователи соцсети TikTok запустили флешмоб, в котором предстали в образе жертв холокоста.
На опубликованных видео блогеры с нарисованными ожогами и синяками рассказывают под музыку о родственниках, погибших в концентрационных лагерях нацистской Германии.
В Сети осудили участников флешмоба, обвинив их в оскорблении жертв холокоста.

"Количество шуток и видео, которые я увидела в этом "тренде", заставляет меня все больше и больше терять веру в людей", — написала в Twitter пользователь Patricia.

В свою очередь, на новое увлечение пользователей TikTok отреагировали и в музее Освенцима.
"Тренд под названием "жертвы" в TikTok может быть обидным и оскорбительным. Некоторые ролики либо опасно близки, либо за гранью того, чтобы опошлить историю. Но мы должны говорить об этом не для нападок или чтобы пристыдить молодых людей, чьи мотивы могут быть совсем разными, а в образовательных целях".
6255915622
Обсудить 7
TikTokОсвенцимХолокост
Рекомендуем
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Свадебные кольца
Россиянка заявила в полицию на сбежавшего со свадьбы новоиспеченного мужа
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Друзья погибшего в выгребной яме юноши рассказали подробности инцидента
Горнолыжный курорт Скво-Вэлли
В США изменят "сексистское и расистское" название известного курорта
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
Президент РФ Владимир Путин
Белоруссия, коронавирус и экономика. Путин дал большое интервью
Певица Алла Пугачева на премьере фильма режиссёра Андрея Кончаловского Грех в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве
СМИ раскрыли "мизерные" доходы Аллы Пугачевой
Сломанная нога
Без протезов. Ученые поняли, как отрастить ампутированные конечности
Российский самолет Су-30 на взлетно-посадочной полосе на авиабазе Хмеймим в Сирии
"Мы здесь надолго": во что Россия превратила свою базу в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
Путин за рулем Aurus проехал по новой трассе Таврида
Опубликовано видео с Путиным, проехавшим по трассе в Крым на Aurus
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Американские читатели отреагировали на инцидент с военными в Сирии
Город Минск
Глава МИД Украины рассказал о приостановке всех контактов с Белоруссией
Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца, второй заместитель премьер-министра и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд во время встречи. 30 мая 2017
Принц и президент — почему США не дают покоя отношения Путина и Мухаммеда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния