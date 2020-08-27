Туры по России с кешбэком приобрели 50 тысяч человек
18:31 27.08.2020 (обновлено: 18:32 27.08.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкМолодые люди на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек воспользовались программой путешествий по России с кешбэком и с начала акции приобрели туров и размещений на 900 миллионов рублей, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.
"Программой доступных туров по стране уже воспользовалось около 50 тысяч человек, которые приобрели туров и размещений на 900 миллионов рублей", — сказала Догузова.
Она подчеркнула, что всем участникам программы кешбэк успешно начисляется в течение пяти дней.
"Самые популярные направления в рамках программы — Краснодарский край, Крым и Ставрополье (на октябрь-ноябрь), также Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, Казань и Питер", — добавила Догузова.