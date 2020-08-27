https://ria.ru/20200827/keshbek-1576387365.html

Туры по России с кешбэком приобрели 50 тысяч человек

Порядка 50 тысяч человек воспользовались программой путешествий по России с кешбэком и с начала акции приобрели туров и размещений на 900 миллионов рублей,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:31

2020-08-27T18:31

2020-08-27T18:32

кешбэк

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Порядка 50 тысяч человек воспользовались программой путешествий по России с кешбэком и с начала акции приобрели туров и размещений на 900 миллионов рублей, сообщила журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартовала в ночь с 20 на 21 августа. Она продлится неделю, до полуночи 28 августа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Ее необходимо совершить до конца этого года. В программе участвуют все регионы страны, однако по нескольким наиболее перегруженным в сезон направлениям поездки с возмещением будут доступны с 1 октября.Она подчеркнула, что всем участникам программы кешбэк успешно начисляется в течение пяти дней.

https://ria.ru/20200826/keshbek-1576303698.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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