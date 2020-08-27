https://ria.ru/20200827/karta-1576360818.html

Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты

Повторное списание денег за одну и ту же покупку означает всего-навсего технические сбои в обслуживании. При этом двойное списание может произойти не по... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T02:18

2020-08-27T02:18

2020-08-27T02:18

синергия

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Повторное списание денег за одну и ту же покупку означает всего-навсего технические сбои в обслуживании. При этом двойное списание может произойти не по последней операции, а по одной из предыдущих, рассказал <a href="http://1prime.ru/finance/20200827/831955526.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> преподаватель кафедры "Банковское дело" университета "<a href="http://ria.ru/organization_Sinergija/" target="_blank" data-auto="true">Синергия</a>" Антон Рогачевский.Необходимо понимать, что в данной цепочке участвуют непосредственно сам держатель карты, магазин с POS-терминалом, банк-эмитент карты, банк-эквайер и национальная платёжная система. Сбой на любом этапе обслуживания запроса может привести к "задвоению" записи. Чаще всего данная ситуация возникает при прерывании связи или технической ошибке в работе ПО, пояснил эксперт."Столкнувшись с данной проблемой, не стоит сильно переживать. Для разрешения ситуации надо обратиться в банк и предоставить информацию о возникшей проблеме", - советует Рогачевский.

https://ria.ru/20200811/1575617443.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

синергия, экономика