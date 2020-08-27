https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html

Помпео объявил дату возобновления санкций США против Ирана

США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:00

2020-08-27T18:00

2020-08-27T18:18

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

майк помпео

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> восстановят санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем микроблоге в Twitter.Он добавил, что если какая-то из стран предложит резолюцию о продлении освобождения от санкций, то США выступят против этого."Если же резолюции внесены не будут, санкции против Ирана все равно вернутся 20 сентября. Так работает резолюция СБ ООН 2231", - написал Помпео.Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200826/iran-1576343832.html

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, иран, сша, в мире