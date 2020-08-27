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https://ria.ru/20200827/iran-1576396110.html
Помпео объявил дату возобновления санкций США против Ирана
США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), заявил госсекретарь Майк Помпео. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:00
2020-08-27T18:18
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
майк помпео
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> восстановят санкции против <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), заявил госсекретарь <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем микроблоге в Twitter.Он добавил, что если какая-то из стран предложит резолюцию о продлении освобождения от санкций, то США выступят против этого."Если же резолюции внесены не будут, санкции против Ирана все равно вернутся 20 сентября. Так работает резолюция СБ ООН 2231", - написал Помпео.Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (<a href="http://ria.ru/product_Sovmestnyjj_vseobemljushhijj_plan_dejjstvijj_SVPD/" target="_blank" data-auto="true">СВПД</a>) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
https://ria.ru/20200826/iran-1576343832.html
иран
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Новости
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), майк помпео, иран, сша, в мире

Помпео объявил дату возобновления санкций США против Ирана

18:00 27.08.2020 (обновлено: 18:18 27.08.2020)
2325
© REUTERS / Petr David JosekГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© REUTERS / Petr David Josek
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. США восстановят санкции против Ирана 20 сентября в полночь по Гринвичу (3 часа ночи мск 21 сентября), заявил госсекретарь Майк Помпео.
"На прошлой неделе США запустили 30-дневный процесс восстановления практически всех санкций ООН в отношении Ирана после того, как Совет безопасности оказался не в состоянии сохраниться свою миссию по поддержанию мира и безопасности. Эти санкции будут восстановлены в полночь GMT 20 сентября", - написал он в четверг в своем микроблоге в Twitter.
Он добавил, что если какая-то из стран предложит резолюцию о продлении освобождения от санкций, то США выступят против этого.
"Если же резолюции внесены не будут, санкции против Ирана все равно вернутся 20 сентября. Так работает резолюция СБ ООН 2231", - написал Помпео.
Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе передал председателю СБ жалобу на неисполнение Ираном положений Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) для запуска процедуры восстановления антииранских санкций в рамках резолюции 2231.
Резолюция 2231, принятая в 2015 году, содержит механизм автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если страна не станет выполнять взятые на себя обязательства в рамках СВПД. Этот механизм действует в течение 10 лет с 2015 года. Резолюция предполагает, что если в течение этого периода будут выявлены какие-либо серьезные нарушения со стороны Ирана, страна сможет избежать санкций только в случае принятия соответствующей резолюции СБ ООН. Если же хотя бы один из его постоянных членов выскажется против нее, санкции автоматически будут возобновлены в течение 30 дней.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
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