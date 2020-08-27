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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html
Политолог прокомментировал инцидент с военными из России и США в Сирии
Заявление Пентагона об инциденте между американскими и российскими военными в Сирии могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в США,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:08
2020-08-27T19:25
война в сирии
россия
война в сирии
дональд трамп
министерство обороны сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
джо байден
сирия
сша
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> об инциденте между американскими и российскими военными в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил политолог Дэниэл Уорнер в комментарии <a href="https://360tv.ru/news/tekst/ssha-rossija-dtp-sirija/" target="_blank">"360".</a>"Такие стычки уже превращаются в нечто обыденное. Будто два ребенка в школьном дворе жалуются друг на друга: "Это он меня ударил!", "Нет, это он меня ударил!" — цитирует его телеканал.Эксперт подчеркнул, что внешняя политика сейчас не является главным предметом дискуссии между участниками президентских выборов <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Уорнер считает, что такие темы часто используют для отвлечения внимания от более насущных проблем, например, пандемии. При этом сам инцидент политолог назвал слишком незначительным."Никто ни в кого бомбы не кидал, с самолетов обстрелов не вел и так далее", — отметил Уорнер.Он добавил, что по мере приближения даты выборов внешняя политика будет упоминаться в дебатах чаще, и, возможно, какое-то место будет отведено российской теме, однако основной фокус будет направлен на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>.Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил Россию в провоцировании ДТП, в результате которого пострадали американские военные.В российском министерстве обороны заявили, что международную коалицию предупреждали о прохождении колонны военной полиции, однако американские броенавтомобили попытались заблокировать путь, после чего россиянами были "предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".
https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/siriya-1576370986.html
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россия
сирия
сша
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россия, война в сирии, дональд трамп, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), джо байден, сирия, сша, безопасность, в мире

Политолог прокомментировал инцидент с военными из России и США в Сирии

19:08 27.08.2020 (обновлено: 19:25 27.08.2020)
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© Русская веснаКадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом "Русская весна"
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
© Русская весна
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Заявление Пентагона об инциденте между американскими и российскими военными в Сирии могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в США, заявил политолог Дэниэл Уорнер в комментарии "360".
"Такие стычки уже превращаются в нечто обыденное. Будто два ребенка в школьном дворе жалуются друг на друга: "Это он меня ударил!", "Нет, это он меня ударил!" — цитирует его телеканал.
Появилось видео инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Вчера, 18:01Война в Сирии
Появились кадры инцидента с российскими и американскими военными в Сирии
Эксперт подчеркнул, что внешняя политика сейчас не является главным предметом дискуссии между участниками президентских выборов Дональдом Трампом и Джо Байденом. Уорнер считает, что такие темы часто используют для отвлечения внимания от более насущных проблем, например, пандемии. При этом сам инцидент политолог назвал слишком незначительным.
"Никто ни в кого бомбы не кидал, с самолетов обстрелов не вел и так далее", — отметил Уорнер.
Он добавил, что по мере приближения даты выборов внешняя политика будет упоминаться в дебатах чаще, и, возможно, какое-то место будет отведено российской теме, однако основной фокус будет направлен на Китай.
Кадр видео инцидента с участием российского патруля и военных США в Сирии, опубликованного сайтом Русская весна
Вчера, 11:33Сказано в эфире
"Хитрая тактика". Эксперт об инциденте между военными РФ и США в Сирии Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии. В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал член экспертного совета "Офицеры России", военный политолог Александр Перенджиев.
Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил Россию в провоцировании ДТП, в результате которого пострадали американские военные.
В российском министерстве обороны заявили, что международную коалицию предупреждали о прохождении колонны военной полиции, однако американские броенавтомобили попытались заблокировать путь, после чего россиянами были "предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".
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Война в СирииРоссияВойна в СирииДональд ТрампМинистерство обороны СШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Джо БайденСирияСШАБезопасностьВ мире
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