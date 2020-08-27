https://ria.ru/20200827/intsident-1576399134.html

Политолог прокомментировал инцидент с военными из России и США в Сирии

Заявление Пентагона об инциденте между американскими и российскими военными в Сирии могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в США,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:08

2020-08-27T19:08

2020-08-27T19:25

война в сирии

россия

война в сирии

дональд трамп

министерство обороны сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

джо байден

сирия

сша

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Заявление <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагона</a> об инциденте между американскими и российскими военными в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> могло быть использовано для отвлечения внимания от других проблем в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, заявил политолог Дэниэл Уорнер в комментарии <a href="https://360tv.ru/news/tekst/ssha-rossija-dtp-sirija/" target="_blank">"360".</a>"Такие стычки уже превращаются в нечто обыденное. Будто два ребенка в школьном дворе жалуются друг на друга: "Это он меня ударил!", "Нет, это он меня ударил!" — цитирует его телеканал.Эксперт подчеркнул, что внешняя политика сейчас не является главным предметом дискуссии между участниками президентских выборов <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> и <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>. Уорнер считает, что такие темы часто используют для отвлечения внимания от более насущных проблем, например, пандемии. При этом сам инцидент политолог назвал слишком незначительным."Никто ни в кого бомбы не кидал, с самолетов обстрелов не вел и так далее", — отметил Уорнер.Он добавил, что по мере приближения даты выборов внешняя политика будет упоминаться в дебатах чаще, и, возможно, какое-то место будет отведено российской теме, однако основной фокус будет направлен на <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китай</a>.Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот обвинил Россию в провоцировании ДТП, в результате которого пострадали американские военные.В российском министерстве обороны заявили, что международную коалицию предупреждали о прохождении колонны военной полиции, однако американские броенавтомобили попытались заблокировать путь, после чего россиянами были "предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи".

https://ria.ru/20200827/siriya-1576396211.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/siriya-1576370986.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, война в сирии, дональд трамп, министерство обороны сша, министерство обороны рф (минобороны рф), джо байден, сирия, сша, безопасность, в мире