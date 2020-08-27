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https://ria.ru/20200827/intervyu-1576377992.html
Песков рассказал об интервью Путина Брилеву
Интервью, которое президент РФ Владимир Путин накануне дал политическому обозревателю "России 1" Сергею Брилеву, интересное, содержит много оценок, которые еще... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:44
2020-08-27T19:51
интервью владимира путина сергею брилеву
сергей брилев
вгтрк
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Интервью, которое президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> накануне дал политическому обозревателю "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a>, интересное, содержит много оценок, которые еще не звучали, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вчера Путин уже поздно-поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву. "Россия" будет это в ближайшее время давать и также будет доступно и для других телеканалов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html
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интервью владимира путина сергею брилеву, сергей брилев, вгтрк, дмитрий песков, владимир путин, общество

Песков рассказал об интервью Путина Брилеву

13:44 27.08.2020 (обновлено: 19:51 27.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Интервью, которое президент РФ Владимир Путин накануне дал политическому обозревателю "России 1" Сергею Брилеву, интересное, содержит много оценок, которые еще не звучали, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера Путин уже поздно-поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву. "Россия" будет это в ближайшее время давать и также будет доступно и для других телеканалов", - сказал Песков журналистам.
"По текущим наиболее важным моментам повестки дня. Интересное. Много оценок, которые еще не звучали", - добавил пресс-секретарь президента.
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Интервью Владимира Путина Сергею БрилевуСергей БрилевВГТРКДмитрий ПесковВладимир ПутинОбщество
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