https://ria.ru/20200827/intervyu-1576377992.html

Песков рассказал об интервью Путина Брилеву

Интервью, которое президент РФ Владимир Путин накануне дал политическому обозревателю "России 1" Сергею Брилеву, интересное, содержит много оценок, которые еще... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:44

2020-08-27T13:44

2020-08-27T19:51

интервью владимира путина сергею брилеву

сергей брилев

вгтрк

дмитрий песков

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Интервью, которое президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> накануне дал политическому обозревателю "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a>, интересное, содержит много оценок, которые еще не звучали, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вчера Путин уже поздно-поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву. "Россия" будет это в ближайшее время давать и также будет доступно и для других телеканалов", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, сергей брилев, вгтрк, дмитрий песков, владимир путин, общество