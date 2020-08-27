https://ria.ru/20200827/intervyu-1576377992.html
Песков рассказал об интервью Путина Брилеву
Интервью, которое президент РФ Владимир Путин накануне дал политическому обозревателю "России 1" Сергею Брилеву, интересное, содержит много оценок, которые еще... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:44
2020-08-27T13:44
2020-08-27T19:51
интервью владимира путина сергею брилеву
сергей брилев
вгтрк
дмитрий песков
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Интервью, которое президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> накануне дал политическому обозревателю "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Брилеву</a>, интересное, содержит много оценок, которые еще не звучали, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вчера Путин уже поздно-поздно вечером дал интервью Сергею Брилеву. "Россия" будет это в ближайшее время давать и также будет доступно и для других телеканалов", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, сергей брилев, вгтрк, дмитрий песков, владимир путин, общество