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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/granitsa-1576385406.html
В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой
Белоруссия не впускает на свою территорию гуманитарный груз из Польши, сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:23
2020-08-27T15:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
солидарность
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не впускает на свою территорию гуманитарный груз из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала <a href="https://www.polsat.pl/" target="_blank">Polsat</a>.Представитель профсоюза "Солидарность" Марек Левандовский отметил, что "Солидарность" запустила программу помощи Белоруссии, выделив на нее миллион злотых (около 268 тысяч долларов). Представитель "Солидарности" уточнил, что гуманитарный груз состоит из продовольствия, в основном это консервы.Комментарием белорусской стороны РИА Новости пока не располагает.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200818/1575948326.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
а что, в Белоруссии голод? Зачем им консервы? Там не война, магазины работают. А уж питаться консервами.. бр
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польша
белоруссия
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светлана тихановская, александр лукашенко, солидарность, польша, белоруссия, в мире

В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой

15:23 27.08.2020
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© AP Photo / Czarek SokolowskiУчастники демонстрации в поддержку белорусской оппозиции в Варшаве
Участники демонстрации в поддержку белорусской оппозиции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости. Белоруссия не впускает на свою территорию гуманитарный груз из Польши, сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала Polsat.

"Двенадцать часов на польско-белорусской границе стоит гуманитарный конвой, отправленный "Солидарностью". Он не может въехать, его остановили белорусы", - сказал Дворчик.

Представитель профсоюза "Солидарность" Марек Левандовский отметил, что "Солидарность" запустила программу помощи Белоруссии, выделив на нее миллион злотых (около 268 тысяч долларов). Представитель "Солидарности" уточнил, что гуманитарный груз состоит из продовольствия, в основном это консервы.
Комментарием белорусской стороны РИА Новости пока не располагает.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоСолидарностьПольшаБелоруссияВ мире
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а что, в Белоруссии голод? Зачем им консервы? Там не война, магазины работают. А уж питаться консервами.. бр
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