https://ria.ru/20200827/granitsa-1576385406.html
В Польше заявили, что Белоруссия не впускает гуманитарный конвой
Белоруссия не впускает на свою территорию гуманитарный груз из Польши, сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:23
2020-08-27T15:23
2020-08-27T15:23
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
солидарность
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> не впускает на свою территорию гуманитарный груз из <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a>, сообщил глава канцелярии польского премьер-министра Михал Дворчик в эфире телеканала <a href="https://www.polsat.pl/" target="_blank">Polsat</a>.Представитель профсоюза "Солидарность" Марек Левандовский отметил, что "Солидарность" запустила программу помощи Белоруссии, выделив на нее миллион злотых (около 268 тысяч долларов). Представитель "Солидарности" уточнил, что гуманитарный груз состоит из продовольствия, в основном это консервы.Комментарием белорусской стороны РИА Новости пока не располагает.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200818/1575948326.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Ольга Занкова
а что, в Белоруссии голод? Зачем им консервы? Там не война, магазины работают. А уж питаться консервами.. бр
85
Natalia Bikowa
Раздавать Нуланд будет?
80
22
польша
белоруссия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, солидарность, польша, белоруссия, в мире