Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html
Счетная палата выявила несоответствие данных о компаниях с госучастием
Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T09:55
2020-08-27T09:55
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
счетная палата рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_32:0:1991:1102_1400x0_80_0_0_7e94babf8bd457f7bce6a0aaf00684b6.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимущества</a> не совпадают с аналогичными данными <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> и Федеральной налоговой службы, следует из отчета <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетной палаты</a>."Одна из проблем – отсутствие достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. В настоящее время единственной системой, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом" (ФГИАС ЕСУГИ), за ведение которой отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными других информационных ресурсов (Росстат и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России)", - говорится в сообщении.Как указывает контрольное ведомство, нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО. "Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне", и их деятельность никак не анализируется", - констатирует Счетная палата.При этом, добавляет ведомство, выборочный анализ материалов по этим предприятиям показал, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.Отдельная проблема – ведомственное закрепление ФГУП и АО. Проверка показала, что единых принципов в этом вопросе не установлено. В результате некоторые предприятия и общества закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики. Например, за Минобрнауки числятся 114 сельскохозяйственных предприятий.
https://ria.ru/20200819/1576000831.html
https://ria.ru/20200825/pensii-1576265322.html
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/106675/67/1066756772_277:0:1746:1102_1400x0_80_0_0_1d9e8493d8b2da8104d5df74af8fe506.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика

Счетная палата выявила несоответствие данных о компаниях с госучастием

09:55 27.08.2020
793
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Счетной палаты РФ в Москве
Здание Счетной палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Счетной палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной налоговой службы, следует из отчета Счетной палаты.
"Одна из проблем – отсутствие достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. В настоящее время единственной системой, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом" (ФГИАС ЕСУГИ), за ведение которой отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными других информационных ресурсов (Росстат и ФНС России)", - говорится в сообщении.
Кудрин: Выявлены бюджетные нарушения на 50 млрд рублей
19 августа, 18:13
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Как указывает контрольное ведомство, нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО. "Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне", и их деятельность никак не анализируется", - констатирует Счетная палата.
При этом, добавляет ведомство, выборочный анализ материалов по этим предприятиям показал, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.
Пенсионное удостоверение
25 августа, 00:54
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Отдельная проблема – ведомственное закрепление ФГУП и АО. Проверка показала, что единых принципов в этом вопросе не установлено. В результате некоторые предприятия и общества закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики. Например, за Минобрнауки числятся 114 сельскохозяйственных предприятий.
41052181
Обсудить 8
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Счетная палата РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Экономика
Рекомендуем
Железная дорога
Глава РЖД рассказал о магии железных дорог
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили ужесточить наказание для "черных коллекторов"
Патруль российской военной полиции в Сирии
Минобороны прокомментировало инцидент с военными из России и США в Сирии
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ задержала украинского шпиона в РВСН
Леонид Федун с супругой Мариной и дочерью Екатериной
Дочь Леонида Федуна вошла в тройку богатейших россиянок
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка на красной дорожке фильма Боже мой! (Oh Mercy! \ Roubaix, une lumière) в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Татьяну Навку возмутили слухи о третьей беременности
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Производство Башкирской содовой компании
Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании
Девушка разговаривает по мобильному телефону
Российские операторы начали уходить от безлимитных тарифов
Универсальный десантный корабль Владивосток класса Мистраль в доках французской компании SNX France
Названы отличия универсальных десантных кораблей от "Мистралей"
Полиция Израиля
Раскрыты детали изнасилования 16-летней школьницы 30 мужчинами
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Ветеран ВМС США назвал уязвимое место России в случае войны с НАТО
Автономный необитаемый подводный аппарат Витязь совершил погружение на дно Марианской впадины. 8 мая 2020
ФПИ рассказал о том, как США следили за испытаниями "Витязя-Д"
Иконки социальных сетей на экране смартфона
Скорость доступа в соцсети без российской регистрации хотят ограничить
Вид со спутника на ураган Лаура, приближающийся к побережью США
Ураган "Лаура" обрушился на США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния