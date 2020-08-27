https://ria.ru/20200827/gosuchastie-1576366103.html

Счетная палата выявила несоответствие данных о компаниях с госучастием

Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения Росимущества не совпадают с аналогичными данными Росстата и Федеральной... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T09:55

2020-08-27T09:55

2020-08-27T09:55

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

счетная палата рф

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Точное количество компаний с государственным участием в России не известно: сведения <a href="http://ria.ru/organization_Rosimushhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Росимущества</a> не совпадают с аналогичными данными <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a> и Федеральной налоговой службы, следует из отчета <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетной палаты</a>."Одна из проблем – отсутствие достоверной информации о количестве АО и ФГУП, подконтрольных государству. В настоящее время единственной системой, которая агрегирует информацию о количестве АО и ФГУП, является ФГИАС "Единая система управления государственным имуществом" (ФГИАС ЕСУГИ), за ведение которой отвечает Росимущество. Однако сведения этой системы не совпадают с аналогичными данными других информационных ресурсов (Росстат и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_nalogovaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФНС</a> России)", - говорится в сообщении.Как указывает контрольное ведомство, нет полноценной информации и о результатах финансовой деятельности организаций с госучастием. Так, Минэкономразвития в свои отчеты для правительства включает сведения о деятельности только 10 крупнейших АО. "Это всего 1% от их общего количества. В результате более 90% АО находятся в "серой зоне", и их деятельность никак не анализируется", - констатирует Счетная палата.При этом, добавляет ведомство, выборочный анализ материалов по этим предприятиям показал, что результаты финансово-экономической деятельности многих из них нестабильны или имеют отрицательную динамику.Отдельная проблема – ведомственное закрепление ФГУП и АО. Проверка показала, что единых принципов в этом вопросе не установлено. В результате некоторые предприятия и общества закреплены за ведомствами без учета их отраслевой специфики. Например, за Минобрнауки числятся 114 сельскохозяйственных предприятий.

https://ria.ru/20200819/1576000831.html

https://ria.ru/20200825/pensii-1576265322.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), счетная палата рф, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика