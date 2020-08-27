Названы неожиданные причины головной боли
14:39 27.08.2020 (обновлено: 14:40 27.08.2020)
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире канала "Россия 1" о неожиданных причинах головной боли.
Болевые ощущения может спровоцировать употребление алкоголя. Например, в красном вине содержится большое количество танинов, которые могут опосредованно приводить к головной боли. Помимо этого, этанол обладает сосудорасширяющим действием, у гипотоников он еще сильнее снижает давление, у гипертоников на некоторое время снижает, а затем резко повышает.
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Еще одна причина — употребление красного переработанного мяса, например колбасы и сосисок. Для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают и другие реакции.
Также головную боль может провоцировать недостаточный или неглубокий сон. Лимфатическая система мозга может нормально функционировать только в ночное время. Если она не справляется с задачей "очистки" от токсических веществ, боль может начать беспокоить человека с самого момента пробуждения.
На появление головной боли может повлиять и нарушение привычного режима питания. Например, если человек привык питаться часто и вдруг пропускает прием пищи, уровень глюкозы в крови резко меняется, что может спровоцировать неприятные ощущения.
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