https://ria.ru/20200827/golovnayabol-1576383000.html

Названы неожиданные причины головной боли

Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире канала "Россия 1" о неожиданных причинах головной боли. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:39

2020-08-27T14:39

2020-08-27T14:40

боль

здоровье

сон

вино

колбаса

алкоголь

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире канала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=YtWahmpUdII" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a> о неожиданных причинах головной боли. Болевые ощущения может спровоцировать употребление <a href="https://ria.ru/tag_alkogol/" target="_blank">алкоголя</a>. Например, в красном вине содержится большое количество танинов, которые могут опосредованно приводить к головной боли. Помимо этого, этанол обладает сосудорасширяющим действием, у гипотоников он еще сильнее снижает давление, у гипертоников на некоторое время снижает, а затем резко повышает. Еще одна причина — употребление красного переработанного мяса, например <a href="https://ria.ru/tag_kolbasa/" target="_blank">колбасы</a> и сосисок. Для стабилизации цвета в колбасы добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды, а также вызывают и другие реакции. Также головную боль может провоцировать недостаточный или неглубокий <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сон</a>. Лимфатическая система мозга может нормально функционировать только в ночное время. Если она не справляется с задачей "очистки" от токсических веществ, боль может начать беспокоить человека с самого момента пробуждения. На появление головной боли может повлиять и нарушение привычного режима питания. Например, если человек привык питаться часто и вдруг пропускает прием пищи, уровень глюкозы в крови резко меняется, что может спровоцировать неприятные ощущения.

https://ria.ru/20200619/1573196243.html

https://ria.ru/20171018/1507053941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

боль, здоровье, сон, вино, колбаса, алкоголь, общество