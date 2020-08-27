https://ria.ru/20200827/general-1576374267.html
Генерал ФСБ прокомментировал задержание подозреваемого в госизмене
За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал ФСБ... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:41
2020-08-27T12:41
2020-08-27T14:40
россия
ракетные войска стратегического назначения
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> Александр Михайлов в разговоре с <a href="https://www.mk.ru/politics/2020/08/27/general-fsb-ocenil-zaderzhanie-ukrainskogo-shpiona-v-rvsn.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московским комсомольцем"</a>. По его мнению, задержанный сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank">Барнауле</a> военный, вероятно, попал в поле зрения украинской разведки, в тот период, когда "наши страны были вместе". "Он может иметь родственников на Украине или симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идет на сотрудничество", — добавил Михайлов. По версии следствия, старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные министерству обороны Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".
https://ria.ru/20200827/gosizmena-1576366944.html
Ольга Занкова
все верно. Пора уже в таких структурах отслеживать, ГДЕ живут родственники. В советское время имеющих родственников за границей к гостайнам не допускали
106
Еша Нанасов
Так каждого второго придется отслеживать. Где столько ресурсов взять?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ракетные войска стратегического назначения, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность, происшествия