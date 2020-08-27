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https://ria.ru/20200827/general-1576374267.html
Генерал ФСБ прокомментировал задержание подозреваемого в госизмене
За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал ФСБ... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:41
2020-08-27T14:40
россия
ракетные войска стратегического назначения
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
безопасность
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал <a href="https://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank">ФСБ</a> Александр Михайлов в разговоре с <a href="https://www.mk.ru/politics/2020/08/27/general-fsb-ocenil-zaderzhanie-ukrainskogo-shpiona-v-rvsn.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Московским комсомольцем"</a>. По его мнению, задержанный сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Barnaul/" target="_blank">Барнауле</a> военный, вероятно, попал в поле зрения украинской разведки, в тот период, когда "наши страны были вместе". "Он может иметь родственников на Украине или симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идет на сотрудничество", — добавил Михайлов. По версии следствия, старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные министерству обороны Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".
https://ria.ru/20200827/gosizmena-1576366944.html
все верно. Пора уже в таких структурах отслеживать, ГДЕ живут родственники. В советское время имеющих родственников за границей к гостайнам не допускали
106
Так каждого второго придется отслеживать. Где столько ресурсов взять?
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россия
украина
РИА Новости
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россия, ракетные войска стратегического назначения, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, безопасность, происшествия

Генерал ФСБ прокомментировал задержание подозреваемого в госизмене

12:41 27.08.2020 (обновлено: 14:40 27.08.2020)
87246
© ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ РФ с задержанным военнослужащим Ракетных войск стратегического назначения
Сотрудники ФСБ РФ с задержанным военнослужащим Ракетных войск стратегического назначения
© ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. За последнее время удалось задержать несколько человек, работавших на украинскую разведку, и эта тенденция может продолжиться. Об этом заявил генерал ФСБ Александр Михайлов в разговоре с "Московским комсомольцем".

"Думаю, этот процесс будет продолжаться дальше. Надо очень внимательно ситуацию отслеживать. Украина нас объявила страной-агрессором, как следствие, она нас рассматривает в качестве основного противника и начинает очень активно работать", — пояснил он.

По его мнению, задержанный сегодня в Барнауле военный, вероятно, попал в поле зрения украинской разведки, в тот период, когда "наши страны были вместе".
"Он может иметь родственников на Украине или симпатизировать тем процессам, которые происходят в этой стране. Естественно, когда человек приходит на службу, его проверяют, но во время службы может наступить какая-то деформация сознания, социальная, политическая или психологическая, и человек идет на сотрудничество", — добавил Михайлов.
По версии следствия, старший лейтенант Ракетных войск стратегического назначения передавал секретные данные министерству обороны Украины. Он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Под Барнаулом находится одноименное ракетное соединение, на вооружении которого стоят ракетные комплексы мобильного базирования "Тополь", сейчас их меняют на "Ярсы".
Кадры задержания офицера РВСН, подозреваемого в госизмене. Кадры ФСБ РФ
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ФСБ показала видео задержания военнослужащего ракетных войск в Барнауле
38774101113
Обсудить 11
РоссияРакетные войска стратегического назначенияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
все верно. Пора уже в таких структурах отслеживать, ГДЕ живут родственники. В советское время имеющих родственников за границей к гостайнам не допускали
27 августа, 12:46
О Ольга Занкова
10210012
Так каждого второго придется отслеживать. Где столько ресурсов взять?
27 августа, 12:49
ЕНЕша Нанасов
9200348
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