В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
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Сергей Фургал
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора Сергея Фургала под домашний арест, президент не принимает таких решений, это дело следствия и суда.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
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Отвечая на вопрос о реакции Путина на данное письмо, Песков ответил, что ему не известно о какой-либо реакции президента. Он добавил, что изменение меры пресечения определяется не решением президента, а судом.
"Я не знаю. Дело в том, что это не решение президента. Президент неправомочен принимать такие решения. Это решения следственных органов и обвинителей, и суда. Сейчас мера пресечения определяется судом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин содействовать переводу Фургала.
Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен Михаил Дегтярев.
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