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https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html
В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:43
2020-08-27T13:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
лдпр
дмитрий песков
хабаровск
хабаровский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> под домашний арест, президент не принимает таких решений, это дело следствия и суда.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.Отвечая на вопрос о реакции Путина на данное письмо, Песков ответил, что ему не известно о какой-либо реакции президента. Он добавил, что изменение меры пресечения определяется не решением президента, а судом.Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен Михаил Дегтярев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983317.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html
Другого ответа даже и не ожидал. Улыбнуло то, что президент не занимается подобными вопросами. Ну-ну.
360
Это можно. Только на условии, что адвокатом у него будет Пашаев.
160
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хабаровск
хабаровский край
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, происшествия

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

13:43 27.08.2020
427393
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора Сергея Фургала под домашний арест, президент не принимает таких решений, это дело следствия и суда.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
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Отвечая на вопрос о реакции Путина на данное письмо, Песков ответил, что ему не известно о какой-либо реакции президента. Он добавил, что изменение меры пресечения определяется не решением президента, а судом.
"Я не знаю. Дело в том, что это не решение президента. Президент неправомочен принимать такие решения. Это решения следственных органов и обвинителей, и суда. Сейчас мера пресечения определяется судом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли Путин содействовать переводу Фургала.
Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен Михаил Дегтярев.
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревЛДПРДмитрий ПесковХабаровскХабаровский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Другого ответа даже и не ожидал. Улыбнуло то, что президент не занимается подобными вопросами. Ну-ну.
27 августа, 14:17
MMaestro201261
1767130173
Это можно. Только на условии, что адвокатом у него будет Пашаев.
27 августа, 13:46
Чипалина Лукин
698000110
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