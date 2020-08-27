https://ria.ru/20200827/furgal-1576377864.html

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:43

2020-08-27T13:43

2020-08-27T13:43

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

михаил дегтярев

лдпр

дмитрий песков

хабаровск

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> сообщил журналистам, что ему неизвестно о реакции президента на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского перевести экс-губернатора <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Фургала</a> под домашний арест, президент не принимает таких решений, это дело следствия и суда.Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.Отвечая на вопрос о реакции Путина на данное письмо, Песков ответил, что ему не известно о какой-либо реакции президента. Он добавил, что изменение меры пресечения определяется не решением президента, а судом.Несанкционированные митинги, несмотря на режим повышенной готовности из-за коронавируса и запрет массовых мероприятий, проходят в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a> с 11 июля после задержания и ареста Фургала, которого подозревают в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово, виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио губернатора региона назначен Михаил Дегтярев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983317.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200817/1575885583.html

Maestro201261 Другого ответа даже и не ожидал. Улыбнуло то, что президент не занимается подобными вопросами. Ну-ну. 360

Чипалина Лукин Это можно. Только на условии, что адвокатом у него будет Пашаев. 160

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хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, лдпр, дмитрий песков, хабаровск, хабаровский край, происшествия