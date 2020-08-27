https://ria.ru/20200827/forum-1576362066.html

В Хабаровске стартовал форум "Армия-2020"

Главная площадка военно-технического форума "Армия-2020" начала работу в Хабаровске, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T05:04

2020-08-27T05:04

2020-08-27T10:21

форум "армия — 2020"

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

су-30см

михаил дегтярев

ан-12

су-34

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

хабаровский край

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<strong>ХАБАРОВСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Главная площадка военно-технического форума "Армия-2020" начала работу в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровске</a>, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.По сравнению с прошлым годом количество выставленной техники увеличено на 30%. На аэродроме "Хабаровск-Центральный" развернуто 12 выставочных мест на двух экспозициях, на которых размещено 115 единиц военной техники, включая образцы вооружения подразделений <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардии</a> и <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Для жителей и гостей Хабаровска продемонстрировано современное вооружение и военная техника: бомбардировщик Су-34, истребители Су-35С и Су-30СМ, транспортные Ту-134, Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ка-52, технику войск ПВО, в частности – пусковой установкой ЗРС С-400, зенитно-ракетные комплексы "Стрела-10", "Оса" и новейшую радиолокационную станцию "Каста-2". Специалисты подразделений БЛА продемонстрируют новейшие беспилотные аппараты "Орлан-10", "Застава" и "Гранат-4".Отличительной особенностью этого года стал показ перспективных средств водолазного оборудования и работа водолаза под водой (в специальном стеклянном резервуаре), продемонстрировано подводное разминирование. Кроме того, любой желающий может опробовать на суше экипировку минёра-подводника. Впервые развернуты площадки по монтажу рельсового полотна подразделениями железнодорожных войск, работы комплекса РХБ защиты, разминирования с помощью специального инженерного комплекса."Благодарю Минобороны и командование ВВО за организацию форума "Армия-2020" в <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровском крае</a>. Такие площадки нужны, в первую очередь, для подрастающего поколения. Наши дети должны видеть мощь и силу великой страны!" - поделился мнением врио губернатора Хабаровского края <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Degtjarev/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Дегтярев</a>, посетивший форум.Во время форума работает пункт отбора на военную службу по контракту. Мероприятия форума пройдут с 27 по 29 августа.

https://ria.ru/20200826/armiya-2020-1576350971.html

https://ria.ru/20200826/armiya-1576328385.html

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хабаровск

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), су-30см, михаил дегтярев, ан-12, су-34, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, общество