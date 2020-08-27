https://ria.ru/20200827/finansirovanie-1576389904.html
Новикомбанк профинансирует проекты Межгоскорпорации развития
Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов предприятий РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:28
2020-08-27T16:28
2020-08-27T17:52
форум "армия — 2020"
новикомбанк
одкб
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов предприятий государств-участников <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в размере 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Согласно документу, подписанному на Форуме "Армия 2020", средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с развитием кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций государств, входящих в ОДКБ. "Опыт, накопленный нами, позволяет банку выступать для промышленности надежным партнером на самом высоком уровне, не только национальном, но и межгосударственном. Банк поддержит проекты, которые будут способствовать международной кооперации между предприятиями. Такое сотрудничество придаст импульс для разработки и производства новых видов инновационной продукции. Перспективы развития высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности являются приоритетом при выборе проектов", — привели в пресс-службе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
https://ria.ru/20200806/1575448831.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия — 2020", новикомбанк, одкб, новости компаний - экономика