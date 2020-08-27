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Новикомбанк профинансирует проекты Межгоскорпорации развития
Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов предприятий РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T16:28
2020-08-27T17:52
форум "армия — 2020"
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Novikombank/" target="_blank" data-auto="true">Новикомбанк</a>, опорный банк госкорпорации <a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>, заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов предприятий государств-участников <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a> в размере 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка. Согласно документу, подписанному на Форуме "Армия 2020", средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с развитием кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций государств, входящих в ОДКБ. "Опыт, накопленный нами, позволяет банку выступать для промышленности надежным партнером на самом высоком уровне, не только национальном, но и межгосударственном. Банк поддержит проекты, которые будут способствовать международной кооперации между предприятиями. Такое сотрудничество придаст импульс для разработки и производства новых видов инновационной продукции. Перспективы развития высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности являются приоритетом при выборе проектов", — привели в пресс-службе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
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форум "армия — 2020", новикомбанк, одкб, новости компаний - экономика

Новикомбанк профинансирует проекты Межгоскорпорации развития

16:28 27.08.2020 (обновлено: 17:52 27.08.2020)
67
© Фото : пресс-служба Новикомбанка Подписание соглашения между Новикомбанком и Межгосударственной корпорацией развития
Подписание соглашения между Новикомбанком и Межгосударственной корпорацией развития
© Фото : пресс-служба Новикомбанка
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк госкорпорации Ростех, заключил с Межгосударственной корпорацией развития соглашение об организации финансирования проектов предприятий государств-участников ОДКБ в размере 40 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Согласно документу, подписанному на Форуме "Армия 2020", средства будут направлены на реализацию проектов, связанных с развитием кооперационных и интеграционных связей предприятий и организаций государств, входящих в ОДКБ.
"Опыт, накопленный нами, позволяет банку выступать для промышленности надежным партнером на самом высоком уровне, не только национальном, но и межгосударственном. Банк поддержит проекты, которые будут способствовать международной кооперации между предприятиями. Такое сотрудничество придаст импульс для разработки и производства новых видов инновационной продукции. Перспективы развития высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности являются приоритетом при выборе проектов", — привели в пресс-службе комментарий председателя правления Новикомбанка Елены Георгиевой.
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Форум "Армия — 2020"НовикомбанкОДКБНовости компаний - Экономика
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