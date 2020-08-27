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СМИ: армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод
Китайская армия заявляет, что выпроводила корабль ВМС США, который вторгся в территориальные воды КНР рядом с районом военных учений в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T23:29
2020-08-27T23:29
народно-освободительная армия китая
южно-китайское море
военно-морские силы сша
министерство обороны сша
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Китайская армия заявляет, что выпроводила корабль ВМС США, который вторгся в территориальные воды КНР рядом с районом военных учений в <a href="http://ria.ru/location_JUzhno-Kitajjskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Южно-Китайском море</a>, сообщает газета <a href="https://www.globaltimes.cn/content/1199140.shtml" target="_blank">Global Times</a>.Представитель Народно-освободительной армии Китая (<a href="http://ria.ru/organization_NOAK/" target="_blank" data-auto="true">НОАК</a>) полковник Ли Хуаминь сообщил, что американский ракетный эсминец Mustin в четверг нарушил границу территориальных вод Китая в районе Парасельских островов. По его словам, командование южного театра НОАК задействовало воздушные и морские средства, чтобы "обнаружить, идентифицировать и предупредить о необходимости покинуть район".Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагон</a> заявил, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.Парасельские острова находятся в районе Южно-Китайского моря (во Вьетнаме его называют Восточным), который считают своей территорией и Вьетнам, и Китай. КНР претендует на большую часть территории Южно-Китайского моря, острова, морские и минеральные ресурсы этого региона, в то время как входящие в АСЕАН Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие страны, имеющие выход к Южно-Китайскому морю, считают части территории моря и ряд островов своими.
https://ria.ru/20200826/bayden-1576303109.html
А что это - на фото - шваброй оттирают от палубы китайские моряки? 💩Настолько испугаться американцев не могли же.
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южно-китайское море
китай
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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народно-освободительная армия китая, южно-китайское море, военно-морские силы сша, министерство обороны сша, китай, сша, в мире

СМИ: армия Китая выдворила эсминец США из своих территориальных вод

23:29 27.08.2020
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© AP PhotoАтомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
© AP Photo
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Китайская армия заявляет, что выпроводила корабль ВМС США, который вторгся в территориальные воды КНР рядом с районом военных учений в Южно-Китайском море, сообщает газета Global Times.
Представитель Народно-освободительной армии Китая (НОАК) полковник Ли Хуаминь сообщил, что американский ракетный эсминец Mustin в четверг нарушил границу территориальных вод Китая в районе Парасельских островов. По его словам, командование южного театра НОАК задействовало воздушные и морские средства, чтобы "обнаружить, идентифицировать и предупредить о необходимости покинуть район".
Ранее Пентагон заявил, что военные учения КНР в Южно-Китайском море с проведением ракетных запусков дестабилизируют обстановку в регионе.
Парасельские острова находятся в районе Южно-Китайского моря (во Вьетнаме его называют Восточным), который считают своей территорией и Вьетнам, и Китай. КНР претендует на большую часть территории Южно-Китайского моря, острова, морские и минеральные ресурсы этого региона, в то время как входящие в АСЕАН Вьетнам, Филиппины, Малайзия и другие страны, имеющие выход к Южно-Китайскому морю, считают части территории моря и ряд островов своими.
Учения моряков ВМС США
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138125125165
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Народно-освободительная армия КитаяЮжно-Китайское мореВоенно-морские силы СШАМинистерство обороны СШАКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
А что это - на фото - шваброй оттирают от палубы китайские моряки? 💩Настолько испугаться американцев не могли же.
27 августа, 23:37
Александр Аникин
23300011
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