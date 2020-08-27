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https://ria.ru/20200827/ekran-1576361287.html
Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов - OLED. По результатам многих исследований, из-за... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T03:19
2020-08-27T03:19
технологии
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов - OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов, примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200827/831955993.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной - мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.
https://ria.ru/20200826/smartfon-1576311584.html
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технологии

Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

03:19 27.08.2020
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© Фото : Pixabay License/PexelsСмартфон
Смартфон
© Фото : Pixabay License/Pexels
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов - OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов, примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость - тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", - объясняет эксперт.
В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной - мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.
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