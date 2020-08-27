Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В большинстве современных смартфонах используются экраны, выполненные по технологии органических светодиодов - OLED. По результатам многих исследований, из-за особенностей регулировки яркости OLED-экранов, примерно у 10% людей при их использовании начинает болеть голова, появляется усталость, сухость в глазах, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.
"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость - тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", - объясняет эксперт.
В том случае, если вы заметили, что глаза устают от OLED-экрана, можно попробовать использовать его на яркости, близкой к максимальной - мерцания будет меньше, но яркость для помещения может быть избыточной.