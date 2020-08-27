Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее (делается это чаще всего за счет широтно-импульсной модуляции), экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость - тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", - объясняет эксперт.