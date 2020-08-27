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https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html
Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления
Экономика России вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:56
2020-08-27T15:42
россия
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Экономика России вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> в ходе выступления на форуме "iВолга".Текущая версия прогноза Минэкономразвития России предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8%. Однако ранее Решетников уже говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6%.
https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380949.html
Верю....
20
После стадии роста?
19
15
россия
РИА Новости
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россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления

14:56 27.08.2020 (обновлено: 15:42 27.08.2020)
4343
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Экономика России вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на форуме "iВолга".

"Экономика вошла в стадию восстановления. Мы сейчас готовим новую оценку прогноза социально-экономического развития страны, заканчиваем подготовку прогноза. Обсуждаем внутри правительства. В любом случае, мы видим существенное улучшение оценок ситуации в этом году, мы более быстрыми темпами восстанавливаемся", — сказал Решетников.

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Текущая версия прогноза Минэкономразвития России предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8%. Однако ранее Решетников уже говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке Росстата, российский ВВП снизился на 3,6%.
574861632
Обсудить 15
РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
Популярные комментарии
Верю....
27 августа, 15:04
Степан Краснов
8100002
После стадии роста?
27 августа, 14:57
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
290008
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