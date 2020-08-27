https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html

Решетников заявил, что российская экономика вошла в стадию восстановления

Экономика России вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:56

2020-08-27T14:56

2020-08-27T15:42

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Экономика России вошла в стадию восстановления, Минэкономразвития видит существенное улучшение оценок ситуации в текущему году, заявил министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Решетников</a> в ходе выступления на форуме "iВолга".Текущая версия прогноза Минэкономразвития России предполагает снижение ВВП в 2020 году на 4,8%. Однако ранее Решетников уже говорил, что в августе министерство уточнит свой макроэкономический прогноз. В первом полугодии, по предварительной оценке <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, российский ВВП снизился на 3,6%.

https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380949.html

Степан Краснов Верю.... 20

Samvel Vazgenovich Gurgenov После стадии роста? 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика