https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380769.html

Путин рассказал, как российская экономика пережила пандемию

ВВП России снизился бы гораздо существеннее на фоне пандемии коронавируса, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны, заявил президент РФ РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:12

2020-08-27T14:12

2020-08-27T14:47

распространение нового коронавируса

интервью владимира путина сергею брилеву

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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владимир путин

экономика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> ВВП России снизился бы гораздо существеннее на фоне пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В районе 5-6% (снижение ВВП в 2020 году - ред)", - сказал Путин в интервью "России 1", отметив, что снижение ВВП в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС прогнозируется сильнее.Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях "не без проблем". "Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число тех, кто получает от государства поддержку, но реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", - сказал глава государства."Но, в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч-миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", - подчеркнул Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, экономика