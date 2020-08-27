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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576380769.html
Путин рассказал, как российская экономика пережила пандемию
ВВП России снизился бы гораздо существеннее на фоне пандемии коронавируса, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны, заявил президент РФ РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:12
2020-08-27T14:47
распространение нового коронавируса
интервью владимира путина сергею брилеву
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> ВВП России снизился бы гораздо существеннее на фоне пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."В районе 5-6% (снижение ВВП в 2020 году - ред)", - сказал Путин в интервью "России 1", отметив, что снижение ВВП в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС прогнозируется сильнее.Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях "не без проблем". "Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число тех, кто получает от государства поддержку, но&nbsp; реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", - сказал глава государства."Но, в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч-миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", - подчеркнул Путин.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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интервью владимира путина сергею брилеву, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, владимир путин, экономика

Путин рассказал, как российская экономика пережила пандемию

14:12 27.08.2020 (обновлено: 14:47 27.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ВВП России снизился бы гораздо существеннее на фоне пандемии коронавируса, если бы не своевременные и точечные решения правительства страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"В районе 5-6% (снижение ВВП в 2020 году - ред)", - сказал Путин в интервью "России 1", отметив, что снижение ВВП в США и ЕС прогнозируется сильнее.
"Некоторые эксперты, я их прекрасно знаю, говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик, да, отчасти, видимо это так, но большей частью это все-таки результат принимаемых правительством решений. Причем точечных и, что на мой взгляд очень важно, своевременных", - добавил президент.
Он отметил, что ситуация в некоторых отраслях "не без проблем". "Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень тех, которые входят в число тех, кто получает от государства поддержку, но  реально пострадали, и, конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", - сказал глава государства.
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"Но, в целом, повторяю, и поддержка малого бизнеса, и поддержка отдельных крупных отраслей: сельское хозяйство, автопром, строительство, а там работают сотни тысяч-миллионы людей, там кооперационные цепочки, все это было сделано и сделано своевременно и имело свою отдачу", - подчеркнул Путин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВладимир ПутинЭкономика
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