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На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками
Вахтовый автомобиль опрокинулся на Камчатке, пострадали девять человек, их эвакуировали вертолетом медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:59
2020-08-27T11:59
камчатский край
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Вахтовый автомобиль опрокинулся на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, пострадали девять человек, их эвакуировали вертолетом медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель краевого <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>."Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Sobolevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Соболевском районе</a> в 77 километрах от села Соболево произошло ДТП с участием автомобиля "Нефаз 4208", в котором находились 23 пассажира. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на правый бок. Имеются сведения о девяти пострадавших, информации о погибших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших забрали вертолетом медицины катастроф.
камчатский край
РИА Новости
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камчатский край, происшествия

На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками

11:59 27.08.2020
2076
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет Национальной службы санитарной авиации
Вертолет Национальной службы санитарной авиации
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Вертолет Национальной службы санитарной авиации. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости. Вахтовый автомобиль опрокинулся на Камчатке, пострадали девять человек, их эвакуировали вертолетом медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель краевого УМВД РФ.
"Сегодня в Соболевском районе в 77 километрах от села Соболево произошло ДТП с участием автомобиля "Нефаз 4208", в котором находились 23 пассажира. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на правый бок. Имеются сведения о девяти пострадавших, информации о погибших нет", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших забрали вертолетом медицины катастроф.
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