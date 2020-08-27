https://ria.ru/20200827/dtp-1576372373.html

На Камчатке опрокинулся автомобиль с вахтовиками

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Камчатке, пострадали девять человек, их эвакуировали вертолетом медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:59

2020-08-27T11:59

2020-08-27T11:59

камчатский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155807/13/1558071358_0:111:3250:1939_1400x0_80_0_0_ddca0f1acf042b920bdc5656341febd7.jpg

<strong>ВЛАДИВОСТОК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Вахтовый автомобиль опрокинулся на <a href="https://ria.ru/location_Kamchatskijj_krajj" target="_blank">Камчатке</a>, пострадали девять человек, их эвакуировали вертолетом медицины катастроф, сообщил РИА Новости представитель краевого <a href="http://ria.ru/organization_UMVD_RF/" target="_blank" data-auto="true">УМВД РФ</a>."Сегодня в <a href="http://ria.ru/location_Sobolevskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Соболевском районе</a> в 77 километрах от села Соболево произошло ДТП с участием автомобиля "Нефаз 4208", в котором находились 23 пассажира. Водитель 1962 года рождения не справился с управлением, автомобиль опрокинулся на правый бок. Имеются сведения о девяти пострадавших, информации о погибших нет", - сказал собеседник агентства.По его словам, на месте происшествия работают оперативные службы, пострадавших забрали вертолетом медицины катастроф.

камчатский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия