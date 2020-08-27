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Путин назвал развитие дорог одной из приоритетных задач России
Президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:22
2020-08-27T17:22
россия
владимир путин
экономика
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен."Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.Путин добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера."Поэтому одна из приоритетных задач - это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
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россия, владимир путин, экономика

Путин назвал развитие дорог одной из приоритетных задач России

17:22 27.08.2020
541
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
Автомобильный мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен.
"Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.
Путин добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера.
"Поэтому одна из приоритетных задач - это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", - подчеркнул президент.
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