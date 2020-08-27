https://ria.ru/20200827/dorogi-1576393981.html
Путин назвал развитие дорог одной из приоритетных задач России
Президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:22
2020-08-27T17:22
2020-08-27T17:22
россия
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881849_0:334:2996:2019_1400x0_80_0_0_00e6bb8871f3bfffcf3c097d1fde39c3.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен."Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.Путин добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера."Поэтому одна из приоритетных задач - это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575881849_130:0:2861:2048_1400x0_80_0_0_aeaf32eed975de9300fc65b9b9f376f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен.
"Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.
Путин добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера.
"Поэтому одна из приоритетных задач - это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", - подчеркнул президент.