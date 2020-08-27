https://ria.ru/20200827/dorogi-1576393981.html

Путин назвал развитие дорог одной из приоритетных задач России

Президент РФ Владимир Путин назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:22

2020-08-27T17:22

2020-08-27T17:22

россия

владимир путин

экономика

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назвал одной из приоритетных задач развитие дорожной сети и выразил надежду на то, что темп строительства дорог будет увеличен."Надеюсь, что не сохранится. Надеюсь, что он будет больше, чем сейчас, выше. В планах у нас увеличение темпов строительства дорожного", - сказал Путин, отвечая на вопрос одного из рабочих, строивших трассу "Таврида", о том, сохранится ли темп строительства дорог в таком масштабе.Путин добавил, что "там, где есть дорога, там есть жизнь": там развивается и экономика, и социальная сфера."Поэтому одна из приоритетных задач - это, конечно, развитие дорог. И железных дорог, и портов, и аэропортов, и автомобильных дорог", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20200824/bezrabotitsa-1576241967.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, экономика