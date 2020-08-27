https://ria.ru/20200827/donbass-1576397952.html

Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР

Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс, сообщила пресс-служба украинского... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T18:42

2020-08-27T18:42

2020-08-27T18:42

россия

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

мид украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

луганск

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a> направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a>, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в четверг.Ранее автомобили 98-го гуманитарного конвоя <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганске</a> и выехали обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>."Двадцать седьмого августа 2020 года министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины… Без официального согласия, с нарушением законодательства Украины… российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на... (неподконтрольных Киеву - ред.) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД.Груз был доставлен через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", а также закрытые Киевом пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", уточнили в ведомстве.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.

Александр И Предлагаю направить Украину на....ну, типа, на поиски правильного пути :) 16

elya.velichutina Своя бумага для туалета есть. 11

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россия

луганская народная республика

луганск

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мид украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, украина, в мире