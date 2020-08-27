https://ria.ru/20200827/donbass-1576397952.html
Украина направила России ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс, сообщила пресс-служба украинского... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T18:42
2020-08-27T18:42
2020-08-27T18:42
россия
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
мид украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154832/68/1548326850_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_738ddc5252a94ef7f41e468fd2c6c981.jpg
<strong>КИЕВ, 27 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MID_Ukrainy/" target="_blank" data-auto="true">Министерство иностранных дел Украины</a> направило в МИД РФ ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a>, сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в четверг.Ранее автомобили 98-го гуманитарного конвоя <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> РФ с помощью для жителей Донбасса завершили разгрузку на складах в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганске</a> и выехали обратно в Россию, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе МЧС самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a>."Двадцать седьмого августа 2020 года министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины… Без официального согласия, с нарушением законодательства Украины… российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на... (неподконтрольных Киеву - ред.) территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении на сайте МИД.Груз был доставлен через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган", а также закрытые Киевом пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", уточнили в ведомстве.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 98 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Александр И
Предлагаю направить Украину на....ну, типа, на поиски правильного пути :)
16
elya.velichutina
Своя бумага для туалета есть.
11
8
россия
луганская народная республика
луганск
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154832/68/1548326850_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_48fdc1f13755b5ac65373835545060cc.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мид украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, украина, в мире