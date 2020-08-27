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Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга
Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T14:43
2020-08-27T15:32
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что обсудил с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимиром Путиным</a> вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией.Как объяснил президент республики, Белоруссия "оставит у себя" этот миллиард долларов по договоренности с Москвой, тем самым получив "хорошее подкрепление" для белорусского рубля. Он также отметил, что в республике нет проблем с иностранной валютой, хотя в обменниках может и не хватать наличных денег.Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро — на 7,99% (по состоянию на 27 августа).Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.В первые дни против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
https://ria.ru/20200825/refinansirovanie-1576282372.html
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html
Как обычно- дружбу покупаем. ЛИШЬ БЫ НАТО НЕ ПРОШЛО И пофиг на обычных людей, которых лука пытает.
250
есть стабильность в этом мире... стабильное финансирование Белоруссии со стороны России один из признаков)..И после этого нам будут говорить, что мы не должны вмешиваться в дела Белоруссии? Свои деньги надо защищать)
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россия
белоруссия
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

14:43 27.08.2020 (обновлено: 15:32 27.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией.

"Мы договорились с президентом России, и сегодня наш премьер-министр проведет переговоры с Михаилом Мишустиным по поводу рефинансирования", — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

Как объяснил президент республики, Белоруссия "оставит у себя" этот миллиард долларов по договоренности с Москвой, тем самым получив "хорошее подкрепление" для белорусского рубля. Он также отметил, что в республике нет проблем с иностранной валютой, хотя в обменниках может и не хватать наличных денег.

"Но это всегда бывает, если повышенный спрос. Я поручил Национальному банку, чтобы мы могли избежать подобной ситуации. Люди хотят забрать свои деньги или валюту — пожалуйста, берите. У нас абсолютно достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать приемлемый для нас курс", — добавил Лукашенко.

Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро — на 7,99% (по состоянию на 27 августа).
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Ситуация в Белоруссии

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.
В первые дни против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
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Обсудить 189
РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Как обычно- дружбу покупаем. ЛИШЬ БЫ НАТО НЕ ПРОШЛО И пофиг на обычных людей, которых лука пытает.
27 августа, 14:44
Deyn Donovan
1131064126
есть стабильность в этом мире... стабильное финансирование Белоруссии со стороны России один из признаков)..И после этого нам будут говорить, что мы не должны вмешиваться в дела Белоруссии? Свои деньги надо защищать)
27 августа, 14:46
О Ольга Занкова
149910225
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