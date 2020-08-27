https://ria.ru/20200827/dolg-1576383347.html

Лукашенко заявил, что договорился с Путиным о рефинансировании долга

Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T14:43

2020-08-27T14:43

2020-08-27T15:32

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156263/72/1562637239_0:219:2862:1829_1400x0_80_0_0_5d33d4e9473aef5d6afe555e1420c53a.jpg

<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что обсудил с <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/">Владимиром Путиным</a> вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из белорусского долга перед Россией.Как объяснил президент республики, Белоруссия "оставит у себя" этот миллиард долларов по договоренности с Москвой, тем самым получив "хорошее подкрепление" для белорусского рубля. Он также отметил, что в республике нет проблем с иностранной валютой, хотя в обменниках может и не хватать наличных денег.Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро — на 7,99% (по состоянию на 27 августа).Ситуация в БелоруссииДевятого августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.В первые дни против недовольных итогами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.

https://ria.ru/20200825/refinansirovanie-1576282372.html

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html

Deyn Donovan Как обычно- дружбу покупаем. ЛИШЬ БЫ НАТО НЕ ПРОШЛО И пофиг на обычных людей, которых лука пытает. 250

Ольга Занкова есть стабильность в этом мире... стабильное финансирование Белоруссии со стороны России один из признаков)..И после этого нам будут говорить, что мы не должны вмешиваться в дела Белоруссии? Свои деньги надо защищать) 186

189

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире