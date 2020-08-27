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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200827/debaty-1576404576.html
Байден готов провести дебаты с Трампом
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил готовность к дебатам с президентом Дональдом Трампом после того, как его соратница по... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T22:53
2020-08-27T22:53
президентские выборы в сша - 2020
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости.</strong> Кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> выразил готовность к дебатам с президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a> после того, как его соратница по партии спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против таких дебатов."Нет… Я собираюсь дебатировать с ним… Я буду факт-чекером (проверяющим факты) на сцене во время дебатов с ним", - сказал Байден в четверг в эфире телеканала <a href="https://www.msnbc.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">MSNBC</a>.Ранее в этот же день Пелоси, выступая против дебатов, аргументировала это тем, что Трамп, по ее мнению, будет вести себя недостойно президента. Как сообщает издание The Hill, ее заявление прозвучало не фоне сообщений о дискуссиях в стане демократов об отсутствии необходимости в дебатах, потому что по опросам Байден лидирует.Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще до пандемии коронавируса с его оппонентом в партии <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерсом</a>. Кроме того, Байден уклоняется от общения с прессой, не оставляя времени для вопросов-ответов в конце своих выступлений, на что не раз указывал Трамп.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
https://ria.ru/20200817/1575913484.html
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нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Байден готов провести дебаты с Трампом

22:53 27.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выразил готовность к дебатам с президентом Дональдом Трампом после того, как его соратница по партии спикер палаты представителей Нэнси Пелоси выступила против таких дебатов.
"Нет… Я собираюсь дебатировать с ним… Я буду факт-чекером (проверяющим факты) на сцене во время дебатов с ним", - сказал Байден в четверг в эфире телеканала MSNBC.
Джо Байден на съезде Демократической партии
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Ранее в этот же день Пелоси, выступая против дебатов, аргументировала это тем, что Трамп, по ее мнению, будет вести себя недостойно президента. Как сообщает издание The Hill, ее заявление прозвучало не фоне сообщений о дискуссиях в стане демократов об отсутствии необходимости в дебатах, потому что по опросам Байден лидирует.
Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще до пандемии коронавируса с его оппонентом в партии Берни Сандерсом. Кроме того, Байден уклоняется от общения с прессой, не оставляя времени для вопросов-ответов в конце своих выступлений, на что не раз указывал Трамп.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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Президентские выборы в США - 2020Нэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
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