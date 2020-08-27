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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200827/debaty-1576403674.html
Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T21:58
2020-08-27T21:58
президентские выборы в сша - 2020
нэнси пелоси
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> и президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>."Не думаю, что надо проводить какие бы то ни было дебаты… Думаю, он (Трамп - ред.) будет вести себя ниже уровня достоинства президентства", - сказала политик-демократ в четверг журналистам.По мнению Пелоси, вместо дебатов кандидаты должны просто ответить на вопросы "американского народа", выступив на разных площадках.Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще до пандемии коронавируса с его оппонентом в партии <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерсом</a>. Кроме того, Байден уклоняется от общения с прессой, не оставляя времени для вопросов-ответов в конце своих выступлений, на что не раз указывал Трамп.При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html
https://ria.ru/20200825/vybory-1576308107.html
просто байдан может в ад уйти на пару недель раньше
20
Да оно и понятно... Байден внезапно может забыть, как его зовут...
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа

21:58 27.08.2020
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© AP Photo / Carolyn KasterКандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
Кандидат в президенты США Джо Байден и сенатор Камала Харрис
© AP Photo / Carolyn Kaster
ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и президентом Дональдом Трампом.
"Не думаю, что надо проводить какие бы то ни было дебаты… Думаю, он (Трамп - ред.) будет вести себя ниже уровня достоинства президентства", - сказала политик-демократ в четверг журналистам.
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По мнению Пелоси, вместо дебатов кандидаты должны просто ответить на вопросы "американского народа", выступив на разных площадках.
Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще до пандемии коронавируса с его оппонентом в партии Берни Сандерсом. Кроме того, Байден уклоняется от общения с прессой, не оставляя времени для вопросов-ответов в конце своих выступлений, на что не раз указывал Трамп.
При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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4711027
Обсудить 11
Президентские выборы в США - 2020Нэнси ПелосиДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
Популярные комментарии
просто байдан может в ад уйти на пару недель раньше
27 августа, 22:03
ЛЛЛех Лехыч
3170000
Да оно и понятно... Байден внезапно может забыть, как его зовут...
27 августа, 22:02
ppapamaxa
680100
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