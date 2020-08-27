https://ria.ru/20200827/debaty-1576403674.html

Пелоси выступила против дебатов Байдена и Трампа

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T21:58

2020-08-27T21:58

2020-08-27T21:58

президентские выборы в сша - 2020

нэнси пелоси

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости.</strong> Спикер палаты представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Nehnsi_Pelosi/" target="_blank" data-auto="true">Нэнси Пелоси</a> высказалась против проведения дебатов между кандидатом в президенты от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a> и президентом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональдом Трампом</a>."Не думаю, что надо проводить какие бы то ни было дебаты… Думаю, он (Трамп - ред.) будет вести себя ниже уровня достоинства президентства", - сказала политик-демократ в четверг журналистам.По мнению Пелоси, вместо дебатов кандидаты должны просто ответить на вопросы "американского народа", выступив на разных площадках.Трамп ранее не раз публично призывал Байдена к дебатам, утверждая, что тот не выстоит в таком поединке с ним. Последние дебаты, в которых участвовал Байден, были еще до пандемии коронавируса с его оппонентом в партии <a href="http://ria.ru/person_Berni_Sanders/" target="_blank" data-auto="true">Берни Сандерсом</a>. Кроме того, Байден уклоняется от общения с прессой, не оставляя времени для вопросов-ответов в конце своих выступлений, на что не раз указывал Трамп.При этом опросы общественного мнения отдают лидерство Байдену.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.

https://ria.ru/20200824/bayden-1576205996.html

https://ria.ru/20200825/vybory-1576308107.html

Лех Лехыч просто байдан может в ад уйти на пару недель раньше 20

papamaxa Да оно и понятно... Байден внезапно может забыть, как его зовут... 15

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, дональд трамп, джо байден, сша, в мире