https://ria.ru/20200827/butylka-1576394387.html

Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова

В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "Кубань 24". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:31

2020-08-27T17:31

2020-08-27T17:44

краснодар

происшествия

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "<a href="https://kuban24.tv/item/na-kubani-broshennaya-s-balkona-butylka-s-goryashhej-smesyu-chut-ne-popala-v-devushku" target="_blank" rel="nofollow noopener">Кубань 24</a>".На опубликованном телеканалом "<a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/podrostki-huligany-iz-krasnodara-sbrosili-na-mashinu-butylku-s-zazhzhennym-rastvoritelem-video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" видео показано, как мимо одного из подъездов идет девушка, а через мгновение рядом падает горящая бутылка. Она пролетает в нескольких сантиметрах от прохожей и ударяется о капот машины. По сообщениям очевидцев, бутылку сбросили подростки с одного из балконов дома.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, в полицию поступило заявление от владельца поврежденного автомобиля. Девушка не подавала заявлений. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20200817/1575873587.html

Андрей Демкив Отмороженные на всю голову. Мы в детстве бросали "капитошки", но как-то хватало мозгов думать о последствиях и ничего, кроме чистой воды, в пакет не наливать. 52

Коля Ваня Кубаноиды, чё.... 52

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краснодар

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодар, происшествия