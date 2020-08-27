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https://ria.ru/20200827/butylka-1576394387.html
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова
В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "Кубань 24". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:31
2020-08-27T17:44
краснодар
происшествия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодаре</a> с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "<a href="https://kuban24.tv/item/na-kubani-broshennaya-s-balkona-butylka-s-goryashhej-smesyu-chut-ne-popala-v-devushku" target="_blank" rel="nofollow noopener">Кубань 24</a>".На опубликованном телеканалом "<a href="https://360tv.ru/news/proisshestviya/podrostki-huligany-iz-krasnodara-sbrosili-na-mashinu-butylku-s-zazhzhennym-rastvoritelem-video/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" видео показано, как мимо одного из подъездов идет девушка, а через мгновение рядом падает горящая бутылка. Она пролетает в нескольких сантиметрах от прохожей и ударяется о капот машины. По сообщениям очевидцев, бутылку сбросили подростки с одного из балконов дома.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, в полицию поступило заявление от владельца поврежденного автомобиля. Девушка не подавала заявлений. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20200817/1575873587.html
Отмороженные на всю голову. Мы в детстве бросали "капитошки", но как-то хватало мозгов думать о последствиях и ничего, кроме чистой воды, в пакет не наливать.
52
Кубаноиды, чё....
52
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краснодар
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
краснодар, происшествия

Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова

17:31 27.08.2020 (обновлено: 17:44 27.08.2020)
17266
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "Кубань 24".
На опубликованном телеканалом "360" видео показано, как мимо одного из подъездов идет девушка, а через мгновение рядом падает горящая бутылка. Она пролетает в нескольких сантиметрах от прохожей и ударяется о капот машины.
По сообщениям очевидцев, бутылку сбросили подростки с одного из балконов дома.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, в полицию поступило заявление от владельца поврежденного автомобиля. Девушка не подавала заявлений. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.
Сотрудник полиции
17 августа, 09:37
В Петербурге женщину сбросили с третьего этажа
4578893842434
Обсудить 12
КраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
Отмороженные на всю голову. Мы в детстве бросали "капитошки", но как-то хватало мозгов думать о последствиях и ничего, кроме чистой воды, в пакет не наливать.
27 августа, 18:28
Андрей Демкив
38101120
Кубаноиды, чё....
27 августа, 18:29
Коля Ваня
3582106
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