https://ria.ru/20200827/bukety-1576361759.html

Названа стоимость букетов к Первому сентября

Небольшие яркие букеты из необычных цветов в осенней цветовой гамме предпочитают в последнее время покупать в подарок учителям родители школьников, об этом... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T04:05

2020-08-27T04:05

2020-08-27T04:05

россия

день знаний

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Небольшие яркие букеты из необычных цветов в осенней цветовой гамме предпочитают в последнее время покупать в подарок учителям родители школьников, об этом рассказали РИА Новости сотрудники цветочных магазинов в преддверии Дня знаний и праздничных линеек у первоклассников.Как отмечают опрошенные РИА Новости работники этой сферы, спрос на цветы в столице немного упал, но заказы уже начинают постепенно поступать."Сейчас тренд на отмену цветов. Спрос на букеты падает с каждым годом, потому что в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - тренд на букеты от класса или деньги в конверте. Плюс еще спрос упал из-за карантина в городе. Но обычно в последний день все вспоминают про букеты, поэтому надеемся на рост спроса", - рассказала руководитель одного из цветочных салонов столицы.Меньше - лучшеКак сообщила руководитель магазина цветов в и подарков в центре Москвы, все чаще москвичи выбирают к 1 сентября компактные букеты из необычных ярких цветов."Спрашивают что-то маленькое, компактное и необычное. Слава богу, мы ушли от больших взрослых букетов, и родители все больше смотрят в сторону пожеланий ребенка. Берут что-то маленькое, яркое, необычное, на основе одного сильного яркого цветка. Например, берут один крупный подсолнух в обрамлении каких-то цветов. Еще сейчас очень модные маленькие белые тыквы, букеты с тыковкой внутри", - сказала она.Кроме того, спросом пользуются цветы в маленьких корзиночках или коробочках, а также "свадебные" букеты, сообщила хозяйка другого цветочного салона."Также часто заказывают маленькие корзиночки, коробочки, чтобы учитель не искал вазу, а просто поставил на стол. Такая коробочка красиво стоит и радует глаз. Еще девочки-школьницы часто ходят с букетами, похожими на свадебные, с лентами, они маленькие и плотные", - рассказала она.Но в целом, флористы отмечают, что в выборе размера букета покупатели ориентируются в первую очередь на свой бюджет.Стоимость букетаПокупая букет к 1 сентября стоит ориентироваться на среднюю цену в полторы тысячи рублей, рассказали представители цветочных салонов столицы."Средняя цена на красивый букет 1-2 тысячи. Это средний чек, он меньше, чем в предыдущие годы, но, тем не менее, клиенты, которые к нам приходят и просят букет-комплимент небольшой, чтобы у ребенка был цветочек в руке, то 1300-1500 это средняя цена. Есть и те, кто особо чтит этот день и отправляет ребенка с более дорогими букетами, которые стоят и 2, и 3 тысячи", - сообщила хозяйка магазина цветов и подарков.Как отмечают в другом цветочном салоне, можно найти и дешевле 2 тысяч, если просто взять несколько цветов.Максимальной цены нет, отмечают флористы, но редко кто берет букеты дороже 5 тысяч."Можно и до бесконечности, но редко кто берет большие корзины или букеты. Дальше не имеет смысла, зачем ребенку нести такой "шар", - рассказала одна из собеседниц агентства.Говоря о росте цен в преддверии праздника, представители цветочных салонов отвечают, что стараются сохранить цены на комфортном уровне."Цены у нас поднялись, но мы стараемся держать ценовой диапазон на том же уроне, что и в прошлом году. Мы стараемся продумать коллекцию букетов так, чтобы это было комфортно для наших клиентов. Но в целом, ценовой ранг букетов у нас остался на том же уровне", - сообщила одна из флористов.В другом салоне для этой цели отказались от закупки импортных цветов в пользу отечественных."Мы работаем сейчас с сезонными цветами. Цена обычно поднимается на привозные, импортные цветы. А если говорить про нынешний спрос, то мы прекрасно обходимся цветами местных фермеров российского производства, например, из <a href="http://ria.ru/location_Krasnodar/" target="_blank" data-auto="true">Краснодара</a> возят цветы хорошего качества, недорогие. Я не могу сказать, что цены сейчас как-то взлетели, сейчас вполне себе благоприятный сезон. А цены взвинчивают те, кто их взвинчивают, это на совести предпринимателя, который решает, поднимать ее или нет", - сообщила хозяйка одного из цветочных магазинов.Цветы и аксессуарыКак отметили опрошенные РИА Новости представители цветочных магазинов, традиционно москвичи выбирают школьные букеты в осенней цветовой гамме."Разумеется, сейчас тренд идет на осеннюю цветовую гамму - это оттенки красного, оранжевого, желтого, терракотового, золотого. Этот тренд из года в год возвращается к 1 сентября", - рассказала флорист столичного магазина авторских букетов.Кроме того, одним из трендов уже несколько лет остается составление тематических букетов с использованием канцелярских принадлежностей."Уже несколько лет мы добавляем в букеты школьные аксессуары, очень стильно смотрится", - рассказала сотрудница столичной студии цветов.Флористы также отметили, что из цветов традиционно выбирают астры, георгины, гладиолусы. В последние годы стали добавлять пышные гортензии. Помимо этого в букетах часто присутствуют розы, подсолнухи, герберы и полевые цветы, еще в букеты добавляют ягоды и фрукты, например, гранаты.

https://ria.ru/20200827/pogoda-1576359854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, день знаний, москва, общество