https://ria.ru/20200827/bsk-1576369214.html

Власти оценили последствия потери акций Башкирской содовой компании

Башкирия, потеряв контрольный пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), получила экологические проблемы и раскол в обществе, заявил председатель... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T11:03

2020-08-27T11:03

2020-08-27T11:53

башкирская содовая компания

радий хабиров

республика башкортостан

владимир путин

общество

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<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Башкирия, потеряв контрольный пакет акций <a href="http://ria.ru/organization_Bashkirskaja_sodovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Башкирской содовой компании</a> (БСК), получила экологические проблемы и раскол в обществе, заявил председатель госсобрания - курултая региона Константин Толкачев.В среду президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК. В пресс-службе главы Башкирии РИА Новости заявили, что по поручению главы Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радия Хабирова</a> в министерстве земельных и имущественных отношений республики создана юридическая группа, которая изучает документы по приватизации компании."Отчеты о деятельности БСК показывают высокую эффективность компании. К сожалению, она направлена на благо акционеров, а не региона. Дивиденды уходят в офшоры. Республике от БСК нужна другая эффективность: инвестиции в производство, в социальную инфраструктуру города, которой пользуются работники БСК, бережное отношение к природным ресурсам", - отметил он.Власти Башкирии уже обратились в прокуратуру региона с заявлением о причинении ущерба республике из-за отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК), сообщил Радий Хабиров.На шихане Куштау в <a href="http://ria.ru/location_Ishimbajjskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ишимбайском районе</a> Башкирии 15 и 16 августа протестовали экоактивисты из-за разработки горы БСК. Общественную безопасность обеспечивали полицейские и омоновцы. Активисты разошлись после того, как глава региона Радий Хабиров прибыл к протестующим и заявил, что на горе приостановят все работы до нахождения компромисса и создадут координационный совет. По данным властей, во время конфликта пострадали двое полицейских, СПЧ при главе региона сообщал о 30 арестованных за неповиновение законному распоряжению полиции и 90 административных протоколах в отношении участников конфликта.На встрече с защитниками горы Куштау 21 августа глава Башкирии заявил, что шихану дадут статус особо охраняемой территории, она не будет разрабатываться содовой компанией. Кроме того, власти региона намерены выкупить контрольный пакет акций компании. Сейчас Башкирия владеет 38,28% акций БСК.

https://ria.ru/20200826/kushtau-1576358137.html

https://ria.ru/20200825/kushtau-1576289742.html

https://ria.ru/20200820/1575971349.html

Иноккентий Волконский Вот ведь интерено, БСК плакали, что недр на которых они работали осталось на 2-3 года работы и потом они будут вынуждены закрыться единственный вариант был Куштау, чтобы БСК продолжила работать. И тут вмешивается ОН, запрещает разработку Куштау, т.е. возможность работы БСК и хочет назад БСК вернуть, т.е. получается когда БСК работал и получал суперприбыли, вся она уводилась в офшоры нескольким олигархам, а теперь когда БСК фактически банкрот и нужно увольнять людей и закрывать, БСК возвращают в лоно государства покрывать убытки за счет бюджета (включая восстановление разработок). Не плохая получилась рокеровочка... за счет бюджета и нас с вами. Олигархи всего мира аплодируют стоя. 10

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республика башкортостан

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

башкирская содовая компания, радий хабиров, республика башкортостан, владимир путин, общество