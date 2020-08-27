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Более 300 млн рублей потратят в Курганской области на благоустройство
Курганская область в этом году потратит около 324 миллионов рублей на благоустройство 38 дворовых и более 60 общественных территорий, сообщила журналистам... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T11:09
2020-08-27T11:09
вадим шумков
курганская область
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<strong>КУРГАН, 27 авг - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/location_Kurganskaja_oblast" target="_blank">Курганская область</a> в этом году потратит около 324 миллионов рублей на благоустройство 38 дворовых и более 60 общественных территорий, сообщила журналистам директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ региона Ирина Саблукова.Она напомнила, что в 2019 году по нацпроекту было благоустроено 80 общественных и около двадцати дворовых территорий на общую сумму 281 миллион рублей."Дополнительно, по поручению губернатора региона Вадима Шумкова, из областного бюджета выделены средства на ремонт 33 фасадов зданий в городе Кургане. Успешно реализуется программа софинансирования ремонта дворовых территорий, позволяющая людям самим решать, когда будет благоустроены их дворы", - отметила Саблукова.Кроме того, с привлечением средств конкурса по развитию малых и средних городов и средств областного бюджета благоустраиваются набережные в Шадринске, Катайске и Петухово.По словам Саблуковой, эта работа позволяет жителям области увидеть, что реализация национальных проектов меняет жизнь к лучшему, дает толчок социальному-экономическому развитию сел и городов."Важно, чтобы каждый из нас с уважением относился к вложенному труду и немалым средствам в благоустройство населенных пунктов, берег и сохранял благоустроенные детские площадки, установленные малые архитектурные формы и остановки общественного транспорта", - подчеркнула она.В следующем году программа "Формирование комфортной городской среды" предполагает выделение более 250 миллионов рублей на благоустройство 48 общественных пространств и 24 дворовых территорий в области, а в 2022 году к ним добавятся еще 41 общественная территории и 30 дворов, на что будет выделено более 268 миллионов рублей.
https://ria.ru/20200812/1575694926.html
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вадим шумков, курганская область

Более 300 млн рублей потратят в Курганской области на благоустройство

11:09 27.08.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
КУРГАН, 27 авг - РИА Новости. Курганская область в этом году потратит около 324 миллионов рублей на благоустройство 38 дворовых и более 60 общественных территорий, сообщила журналистам директор департамента строительства, государственной экспертизы и ЖКХ региона Ирина Саблукова.
"Благодаря нацпроекту "Формирование комфортной городской среды" десятки дворов и общественных территорий Курганской области благоустраиваются по современным стандартам. В текущем году общий объем финансирования с учетом федерального бюджета составляет порядка 324 миллионов рублей. Будет благоустроено 38 дворовых территорий и 62 общественных", - сказала Саблукова.
Она напомнила, что в 2019 году по нацпроекту было благоустроено 80 общественных и около двадцати дворовых территорий на общую сумму 281 миллион рублей.
"Дополнительно, по поручению губернатора региона Вадима Шумкова, из областного бюджета выделены средства на ремонт 33 фасадов зданий в городе Кургане. Успешно реализуется программа софинансирования ремонта дворовых территорий, позволяющая людям самим решать, когда будет благоустроены их дворы", - отметила Саблукова.
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Кроме того, с привлечением средств конкурса по развитию малых и средних городов и средств областного бюджета благоустраиваются набережные в Шадринске, Катайске и Петухово.
По словам Саблуковой, эта работа позволяет жителям области увидеть, что реализация национальных проектов меняет жизнь к лучшему, дает толчок социальному-экономическому развитию сел и городов.
"Важно, чтобы каждый из нас с уважением относился к вложенному труду и немалым средствам в благоустройство населенных пунктов, берег и сохранял благоустроенные детские площадки, установленные малые архитектурные формы и остановки общественного транспорта", - подчеркнула она.
В следующем году программа "Формирование комфортной городской среды" предполагает выделение более 250 миллионов рублей на благоустройство 48 общественных пространств и 24 дворовых территорий в области, а в 2022 году к ним добавятся еще 41 общественная территории и 30 дворов, на что будет выделено более 268 миллионов рублей.
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Вадим ШумковКурганская область
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