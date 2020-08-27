https://ria.ru/20200827/blagoustroystvo-1576368704.html

Власти рассказали о благоустройстве территории у метро "Электрозаводская"

Новые общественные пространства, удобные пешеходные маршруты с освещением и местами для отдыха, современная остановка с зарядкой для телефона появятся в рамках... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T07:10

2020-08-27T07:10

2020-08-27T10:52

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Новые общественные пространства, удобные пешеходные маршруты с освещением и местами для отдыха, современная остановка с зарядкой для телефона появятся в рамках благоустройства возле станции "Электрозаводская" Большой кольцевой линии метро, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы <a href="https://ria.ru/person_Petr_Birjukov" target="_blank">Петр Бирюков</a>.Он отметил, что работы по благоустройству и улучшению транспортной и пешеходной доступности стартовали на части Большой Семеновской и Электрозаводской улиц, а также в Проектируемом проезде №222."Для создания комфортной городской среды в районе Соколиная Гора будут благоустроены основные и дублирующие пешеходные маршруты к метро, организованы новые общественные пространства, увеличена площадь пешеходных зон. Транспортной схемой предусмотрена реорганизация перекрестка улицы Электрозаводская у Электрозаводского моста - там появится удобный разворот для общественного транспорта и съезд на Преображенскую набережную", - рассказал Бирюков.Заместитель мэра сообщил, что в зоне благоустройства установят 90 новых фонарей с энергосберегающими лампами, лавочки и урны. Осенью запланирована высадка более 30 новых деревьев и 350 кустарников. Для пассажиров общественного транспорта появится современный остановочный павильон, где можно будет укрыться от непогоды и зарядить мобильный телефон."Одно из мест притяжения в районе станции "Электрозаводская" - территория перед Московским политехническим университетом в Проектируемом проезде № 222, сейчас она практически полностью превращена в парковку. В рамках благоустройства перед университетом создадут видовую зону со скамейками, зелеными насаждениями и подсветкой", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что завершение работ планируется к вводу станции в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

https://realty.ria.ru/20200820/1576019087.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр бирюков, москва