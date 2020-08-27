https://ria.ru/20200827/bilan-1576368779.html
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Певец Дима Билан вышел в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:34
2020-08-27T12:34
2020-08-27T12:34
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
культура
новости культуры
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_0:0:3050:1717_1400x0_80_0_0_bd2dc63465cb4583dbb658fb2a91c6d1.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Певец Дима Билан <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bG6SCnvTq-U" target="_blank">вышел</a> в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети. В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо". По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".
https://ria.ru/20200810/1575599706.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155789/82/1557898277_216:0:2947:2048_1400x0_80_0_0_3f9e70e00006ca2ec6edd24dfd2b3a67.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, знаменитости, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости
. Певец Дима Билан вышел
в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети.
"Повесил абсолютно безобидный пост, связанный с тем, что мы привыкли постоянно перемещаться, постоянно менять города, широты. Если возникает какая-то брешь, то ты ловишь себя на мысли, что это однообразие надоедает. И я посвятил этому пост, в котором рассказал, что выход есть всегда: можно ездить по Москве, снимать какие-то номера в гостиницы. Какие-то "мудрые" люди написали: "Ну, конечно, у тебя там квартира, дом". Хотя я ничего об этом не говорил. Самое главное, что никто не догадается, что на самом деле происходит в жизни артиста", – объясняет Билан.
В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо".
"Не COVID-19, слава богу!" – уверяет Билан.
По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.
"В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой", – объясняет причину своего состояния певец.
Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".