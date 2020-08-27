https://ria.ru/20200827/bilan-1576368779.html

Дима Билан попал в больницу с воспалением легких

Певец Дима Билан вышел в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:34

2020-08-27T12:34

2020-08-27T12:34

коронавирус в россии

знаменитости

звезды

культура

новости культуры

шоу-бизнес

дима билан (виктор белан)

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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Певец Дима Билан <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bG6SCnvTq-U" target="_blank">вышел</a> в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети. В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо". По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".

https://ria.ru/20200810/1575599706.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, знаменитости, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)