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https://ria.ru/20200827/bilan-1576368779.html
Дима Билан попал в больницу с воспалением легких
Певец Дима Билан вышел в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:34
2020-08-27T12:34
коронавирус в россии
знаменитости
звезды
культура
новости культуры
шоу-бизнес
дима билан (виктор белан)
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<strong>МОСКВА, 27 авг – РИА Новости</strong>. Певец Дима Билан <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bG6SCnvTq-U" target="_blank">вышел</a> в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети. В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо". По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".
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коронавирус в россии, знаменитости, звезды, новости культуры, шоу-бизнес, дима билан (виктор белан)

Дима Билан попал в больницу с воспалением легких

12:34 27.08.2020
11148
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевец Дима Билан
Певец Дима Билан
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. Певец Дима Билан вышел в прямой эфир инстаграма из больничной палаты, чтобы пообщаться с поклонниками и ответить хейтерам, которые недавно затравили его в соцсети.
"Повесил абсолютно безобидный пост, связанный с тем, что мы привыкли постоянно перемещаться, постоянно менять города, широты. Если возникает какая-то брешь, то ты ловишь себя на мысли, что это однообразие надоедает. И я посвятил этому пост, в котором рассказал, что выход есть всегда: можно ездить по Москве, снимать какие-то номера в гостиницы. Какие-то "мудрые" люди написали: "Ну, конечно, у тебя там квартира, дом". Хотя я ничего об этом не говорил. Самое главное, что никто не догадается, что на самом деле происходит в жизни артиста", – объясняет Билан.
В видео он говорит, что за веселым и красивым контентом многие пользователи понятия не имеют, что происходит в жизни артистов на самом деле: "из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой 37,8, 37,4, и что у меня была слабость и мне было плохо".
"Не COVID-19, слава богу!" – уверяет Билан.
По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.

"В Ялте покатался на катере, простыл, носоглотка заболела и, в общем, в Питере я уже был с температурой", – объясняет причину своего состояния певец.

Затем он снова резко обращается к зрителям и говорит, что в жизни артистов все не так просто, как кажется на первый взгляд: "Если кто-нибудь еще напишет: "Ой, как все легко достается в этой жизни", я все равно никому ничего не докажу, и пытаться этого делать не буду".
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